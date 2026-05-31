국가데이터처, 6월1일부터 '경제총조사' 실시

박선영 아나운서가 2025년 기준 경제총조사 홍보모델로 위촉된 뒤 포즈를 취하고 있다./사진제공=뉴스1

국가데이터처가 6월1일부터 7월22일까지 전국 사업체를 대상으로 '2025년 기준 경제총조사'를 실시한다고 31일 밝혔다.

경제총조사는 우리나라 산업 전반의 고용·생산·경영 실태를 종합적으로 파악하는 국가 기본통계다. 전국 사업체를 대상으로 5년마다 시행된다. 2011년 처음 시행돼 이번에 4회째를 맞았다. 조사 결과는 정부의 경제 정책 수립과 지역 산업 육성, 소상공인 지원, 미래산업 전략 마련 등을 위한 기초 자료로 활용된다.

특히 이번 조사에선 인공지능(AI) 활용과 로봇 활용, 스마트공장 운영, 무인매장 현황 등 급변하는 산업 생태계 변화를 처음으로 반영한다.

이번 경제총조사는 전체 약 753만개 사업체 중 44.4%인 약 334만개 사업체만 현장 방문조사한다.

조사의 정확성을 높이기 위해 산업분류 내용 검토, 콜센터 운영 등 조사 전반에 AI 기술을 도입할 예정이다. 또 행정 자료를 확대해 응답 부담도 줄였다.

PC와 모바일 등 비대면 인터넷 조사는 6월1일부터 30일까지 진행된다. 온라인 조사는 경제총조사 홈페이지를 통해 가능하며 참여시 필요한 참여번호와 접속번호는 데이터처가 발송한 우편물 또는 시군구 상황실, 콜센터에서 확인할 수 있다.

6월12일부터 7월22일까지는 조사원이 사업체를 직접 방문해 조사를 진행한다. 응답 사업체는 콜센터나 경제총조사 홈페이지에서 조사원 방문 시간을 예약해 원하는 시간에 조사에 참여할 수 있다.

안형준 데이터처장은 "경제총조사 결과로 AI 확산과 플랫폼 경제 성장 등 빠르게 변하는 산업현장을 정확히 파악하고 그에 따라 정부는 국민 맞춤형 정책 지원을 할 것"이라며 "사업체가 성실히 응답할 때 정확한 통계가 작성될 수 있으므로 현장 대상 사업체는 경제총조사에 적극적으로 참여해 주시기를 부탁드린다"고 당부했다.