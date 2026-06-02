글자크기

메드팩토, 'MP010' 임상 신청 앞두고 글로벌 22개국 특허 출원

 >  the바이오

메드팩토, 'MP010' 임상 신청 앞두고 글로벌 22개국 특허 출원

정기종 기자
2026.06.02 14:05

바이오 USA 참가 등 글로벌 공략 본격 시동…"임상 1상 준비도 순항"

메트팩토 연구소 전경 /사진=메드팩토
메트팩토 연구소 전경 /사진=메드팩토

메드팩토(3,465원 ▲35 +1.02%)는 차세대 항암제 파이프라인 'MP010'의 임상시험계획(IND) 신청을 앞두고 22개국에 특허를 출원하는 등 글로벌 시장 공략을 위한 본격 채비에 나섰다고 2일 밝혔다.

메드팩토는 MP010의 물질 특허인 '항-EDB 항체 또는 EDB 결합 폴리펩타이드 및 이의 용도'에 대해 최근 미국, 유럽, 일본, 중국 등 세계 주요 22개국에 PCT(특허협력조약) 기반 개별국가 출원을 완료했다. 국내는 2024년 출원을 마치고 현재 등록심사 중에 있다.

메드팩토는 MP010의 글로벌 사업화 및 기술이전을 고려해 주요 의약품 시장에서 특허 권리 확보를 추진하고 있다. 또 오는 22일부터 25일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열리는 '바이오 USA 2026'에서도 다수의 글로벌 제약사와 기술이전 등을 협의할 계획이다.

MP010은 종양미세환경(TME)에서 과발현되는 'EDB-FN'에 선택적으로 결합하는 동시에 암의 면역 회피와 전이를 유도하는 종양미세환경의 핵심 조절자 'TGF-β'를 표적으로 하는 계열 내 최초(First-in-Class) 신약 후보물질이다.

특히 전임상시험에서 단독 투여로 난치성 암종인 췌장암 및 삼중음성유방암에서 높은 완전관해(CR)율과 장기생존율, 면역 기억 효과 등을 입증했다.

메드팩토 관계자는 "현재 MP010의 연내 임상 1상 신청을 목표로 독성시험 정리와 제조, 품질관리 등 막바지 준비에 총력을 기울이고 있다"며 "신속하게 임상에 진입하는 한편 조기 기술수출에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

MP010은 국가신약개발사업단(KDDF)에서 주관하는 '2025년도 제2차 국가신약개발사업의 신규 지원 대상 과제'로 선정돼 정부로부터 연구비를 지원받고 있다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

정기종 기자

안녕하세요. 바이오부 정기종 기자입니다.

공유