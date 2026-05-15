'ACON 2026' MC 성한빈, 솔로 스페셜 무대 확정

성한빈이 'ACON 2026'의 MC를 맡았으며, 글로벌 팬들에게 솔로 스페셜 무대를 선사할 예정이다. 'ACON 2026'은 'AAA 2026'을 앞두고 열리는 페스타로, K-팝 아티스트들과 아시아 스타들이 함께하는 음악 축제이다. 이 행사에는 성한빈 외에도 미야오, 엑스디너리 히어로즈, 최예나 등 여러 아티스트가 출연을 확정했다.

/사진제공=AAA 조직위원회, 각 소속사 제공

'ACON 2026'의 MC 성한빈이 글로벌 팬들에게 스페셜 무대를 선사한다.

오는 7월 25일 타이베이 NTSU Arena에서 개최되는 'Asia Artist Awards(아시아 아티스트 어워즈, 이하 AAA)'의 페스타 'ACON 2026, The Road to AAA 2026: Official Pre-show'에서 MC를 맡은 성한빈이 솔로 스페셜 무대를 선보인다.

성한빈은 'ACON 2026'에서 MC를 맡은 가운데, 솔로 스페셜 무대까지 예고했다. 성한빈이 어떤 색다른 매력과 퍼포먼스로 글로벌 팬들을 사로잡을지 이목이 쏠린다.

'ACON 2026'에서는 성한빈의 스페셜 무대 외에도 깜짝 스페셜 무대가 준비되어 있다. 과연 어떤 아티스트가 스페셜 무대로 현장의 열기를 뜨겁게 달굴지 궁금증을 자아낸다.

한편, 'ACON 2026'은 'AAA 2026'을 앞두고 먼저 열리는 페스타로, K-팝 아티스트들과 아시아의 스타들이 함께하는 음악 축제. 이번 공연은 '청춘(Youth)'을 테마로 아티스트들의 개성과 에너지를 담은 다양한 무대를 통해 관객들에게 풍성한 볼거리를 선사할 계획이다.

/사진제공=AAA 조직위원회, 각 소속사 제공

MC를 맡은 성한빈을 비롯해 미야오(MEOVV), 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH), 최예나(YENA), 클로즈 유어 아이즈(CLOSE YOUR EYES), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), NEXZ(넥스지), QWER(큐더블유이알)(가나다, ABC 순)이 출연을 확정했다.

스타뉴스가 주최하고 AAA 조직위원회와 모티브(MOTIVE), 디쇼(D-SOW)가 주관하는 'ACON 2026'의 티켓은 오는 17일 오후 12시(한국시간) ibon을 통해 오픈된다.