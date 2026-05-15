안윤상, '개콘' 복귀...'성대모사 1황'의 귀환

개그맨 안윤상이 KBS 2TV '개그콘서트'의 신규 코너 '전부 노래자랑'에 출연하며 복귀했다. 안윤상은 김성원, 양기웅과 함께 로제의 '아파트'를 성대모사로 선보일 예정이다. 또한 '말빨 중계석'이라는 새 코너도 공개되어 이하서, 안현우가 중계진으로, 박소라와 윤재웅이 선수로 출연했다.

KBS 2TV '개그콘서트' 새 코너 '전부 노래자랑'./사진=KBS 2TV '개그콘서트'

개그맨 안윤상이 '개그콘서트'에 복귀한다.

오는 17일 오후 10시 40분 방송될 KBS 2TV '개그콘서트'에서는 안윤상이 신규 코너 '전부 노래자랑'에 출연해 시청자들과 만난다.

안윤상은 2007년 데뷔한 KBS 22기 개그맨으로 '버퍼링스', '슈퍼스타 KBS', '봉숭아 학당' 등의 코너를 통해 시청자들에게 사랑 받으며 '스타 개그맨'으로 등극했다. 그는 성대모사, 노래 개그로 '성대모사 1인자'로 불리며 듣는 재미까지 끌어올린 활약을 펼친 바 있다.

새 코너 '전부 노래자랑'은 독특한 참가자들이 출연해 본인의 장기와 춤, 노래를 보여주는 코너.

안윤상은 소리 모사에 일가견이 있는 개그맨 김성원, 양기웅과 팀으로 '전부 노래자랑'에 출전한다. 이들이 '전부 노래자랑'에서 처음으로 부를 노래는 로제의 '아파트'로, 어떤 목소리들로 무대를 꾸밀지 궁금증을 자아낸다.

또한 이번 코너에서는 '성대모창단' 외에 어떤 참가자가 출전해 시청자들의 웃음보를 자극할지 관심이 쏠린다.

KBS 2TV '개그콘서트' 새 코너 '전부 노래자랑'(사진 위), '말빨 중계석'./사진제공=KBS 2TV '개그콘서트'

이외에 새 코너로 '말빨 중계석'도 공개된다. 이 코너는 연인, 친구 등 갈등이 벌어지는 상황을 실시간으로 스포츠 중계처럼 보여주는 콩트다. 이하서, 안현우가 중계진으로, 박소라와 윤재웅이 선수로 출연한다.

첫 방송에서는 '연상녀' 박소라와 '연하남' 윤재웅의 커플 싸움이 중계된다. 현실적인 내용과 흥미진진한 중계에 새 코너임에도 현장 관객들이 금세 몰입했다는 후문이다.