[단독] '무쇠소녀단3', 이번엔 '쇼트트랙'...설인아X금새록X한지현X연우 출격 [종합]

tvN '무쇠소녀단3'의 도전 종목이 쇼트트랙으로 결정됐다. 이번 시즌에는 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 멤버로 확정되었으며, 김동현이 단장으로 함께한다. 이들은 쇼트트랙에 도전하며 시청자들에게 감동과 건강한 에너지를 선사할 예정이다.

tvN '무쇠소녀단2'./사진=tvN

"이번엔 빙판 질주다"

'무쇠소녀단'이 시즌3에서 쇼트트랙에 도전한다. 철인 3종, 복싱에 이어 또 한 번 시청자들에게 벅찬 감동을 선사할 예정이다.

21일 아이즈 취재 결과, 올 하반기 방송 예정인 tvN '무쇠소녀단3'에서 도전할 종목으로 쇼트트랙이 결정됐다.

'무쇠소녀단'은 여배우들의 피, 땀, 눈물의 도전기를 그린 예능이다. 2024년 9월 방송된 시즌1에서는 철인 3종 경기, 2025년 7월 방송된 시즌2에서는 복싱 챔피언 도전기를 담았다.

이번 '무쇠소녀단' 시즌3에서는 설인아, 금새록, 한지현, 연우가 멤버로 확정됐다. 기존 멤버였던 유이, 박주현은 아쉽게 이번 시즌 합류가 불발됐다. '무쇠소녀단3'에 출격하는 네 명의 여배우가 도전할 종목 쇼트트랙은 한국의 간판 스포츠 종목이기도 하다. 올림픽, 국제대회에서 수많은 금메달을 획득할 정도로 국민적 관심과 기대가 높은 종목이다.

설인아, 금새록, 연우, 한지현./사진=스타뉴스 DB

이런 가운데, 멤버들의 쇼트트랙 도전기가 궁금증을 자아내는 한편, 기대감도 더한다. 빙판 위를 질주할 멤버들이 각자 한계를 넘어 이뤄낼 성과, 그 과정에서 시청자들에게 전달될 감동과 건강한 에너지가 기대된다. 또 이들이 도전할 대회는 어떤 대회가 될지에도 관심이 쏠린다.

시즌1, 2부터 이번 시즌3까지 함께 하는 원년 멤버 설인아. 그녀가 빙판 위에서 뽐낼 에이스 활약과 악바리 근성은 시청자들의 관전 포인트가 될 전망. 원년멤버로 기존 멤버들을 이끌 카리스마까지 기대되고 있다.

또한 시즌2에 합류했던 금새록, 새 멤버로 나선 한지현과 연우는 어떤 활약을 펼칠지 궁금증을 자아낸다.

이들과 함께 김동현도 단장으로 나선다. 김동현은 시즌1부터 무소단 멤버들을 이끌었다. 체력, 정신력 훈련 뿐만 아니라 진정성 담은 조언까지 더해 무쇠소녀들의 무쇠적 사고을 더욱 단단히 했다.

시즌3로 돌아올 '무쇠소녀단'. 빙판 위를 질주하며 쇼트트랙의 재미와 감동을 선사할 네 명의 무쇠소녀의 활약에 귀추가 주목된다.