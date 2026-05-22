결혼 코앞인데…문채원, 이준기와 결별설에 황당 "헤어진 적 없어"

배우 문채원이 이준기와 결별설에 대해 해명했다. /사진=문채원 유튜브 채널

배우 문채원이 이준기와 결별설에 대해 해명했다.

문채원은 지난 21일 유튜브에 "충격적인 옷장 공개부터 혼란의 무 스프 레시피까지… 대환장 문채원 집들이"라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 문채원은 팬들이 SNS(소셜미디어)에 남긴 질문에 직접 답변하는 시간을 가졌다. 가장 눈길을 끈 건 배우 이준기와 결별에 대한 질문이었다.

한 팬은 "왜 이준기씨와 헤어졌냐"고 물었고, 문채원은 "저는 준기 오빠와 헤어진 적이 없다. 만난 적이 없기 때문"이라며 황당해했다.

영상에서 문채원은 팬들이 SNS(소셜미디어)에 남긴 질문에 직접 답변하는 시간을 가졌다. 가장 눈길을 끈 건 배우 이준기와 결별에 대한 질문이었다. 한 팬은 "왜 이준기씨와 헤어졌냐"고 물었고, 문채원은 "저는 준기 오빠와 헤어진 적이 없다. 만난 적이 없기 때문"이라며 황당해했다. /사진=문채원 유튜브 채널

문채원은 그러면서 "드라마에 많이 몰입한 팬이 보내주신 것 같다"고 설명했다. 문채원과 이준기는 2020년 7월 방영한 드라마 '악의 꽃'에서 부부로 호흡을 맞춘 바 있다.

문채원은 오는 6월 비연예인 남성과 결혼을 앞두고 있다. 그는 4월 직접 결혼을 발표하며 "데뷔 이후 지금까지 따뜻한 관심과 응원을 보내주신 분들에게 직접 소식을 전해드리고 싶었다. 가정을 이루고 가꾸어 갈 생각에 조금은 떨리고 설렌다"고 말했다.

결혼식은 서울 모처에서 비공개로 진행될 예정이다. 구체적인 식장 위치와 날짜는 공개되지 않았다.