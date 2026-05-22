"너라면 난 추락해도 좋아"…원위, 'ICARUS'로 그린 낭만의 비행

밴드 원위가 지난 21일 공식 유튜브 채널에 새 싱글 2집 '點 : The Quiver'(점 : 더 퀴버)의 하이라이트 리릭 북 영상을 게재하며 서정적인 서사의 시작을 알렸다. 공개된 영상은 수록곡 전곡의 인스트루멘탈 버전에 맞춰 각 트랙의 가사를 보여주는 방식으로 구성되었으며, 타이틀곡 'ICARUS'(이카루스)의 가사 일부가 강한 인상을 남겼다. 이번 싱글에는 'ICARUS'를 포함해 총 4곡이 수록되며, 오는 28일 오후 6시 발매될 예정이다.

원위 / 사진=알비더블유(RBW)

밴드 원위가 새 싱글의 하이라이트 리릭 북으로 서정적인 서사의 시작을 알렸다.

원위는 지난 21일 공식 유튜브 채널에 싱글 2집 '點 : The Quiver'(점 : 더 퀴버)의 하이라이트 리릭 북 영상을 게재했다.

공개된 영상은 수록곡 전곡의 인스트루멘탈 버전에 맞춰 각 트랙의 가사를 보여주는 방식으로 구성됐다. 곡마다 다른 감정선이 이어지며 한 편의 동화책을 넘기는 듯한 분위기를 자아냈다.

원위 / 사진=알비더블유(RBW)

특히 타이틀곡 'ICARUS'(이카루스)의 가사 일부인 "단 한 번의 비행일지라도 너라면 난 추락해도 좋아"가 강한 인상을 남겼다. 그리스 신화 속 이카루스를 원위만의 시선으로 재해석해 추락을 알면서도 사랑을 향해 날아오르는 낭만을 담아냈다.

이번 싱글에는 타이틀곡 'ICARUS'를 비롯해 방황 끝에 마주한 운명적 순간을 그린 '좌표 (Coordinates)', 한 사람을 향해 움직이는 마음을 표현한 '나침반 (Compass)', 희미한 기억 속에서도 서로를 잊지 못하는 감정을 담은 'FLY'(플라이)까지 총 4곡이 수록된다.

'點 : The Quiver'는 원위가 새롭게 선보이는 점, 선, 면 시리즈의 출발점이 되는 앨범이다. 미지의 세계를 향한 여정을 각 트랙에 녹여 유기적인 서사를 완성했으며, 멤버들이 전곡 작업에 참여해 음악적 색깔을 더했다. 이 앨범은 오는 28일 오후 6시 발매된다.