"김수현, 기어 나오는 순간 2차전"…故 설리 오빠, '의미심장' 경고

그룹 에스엑스 출신 배우 고(故) 설리의 친오빠가 배우 김수현을 저격한 듯한 의미심장한 글을 올렸다. /사진=머니투데이 DB

그룹 에프엑스 출신 배우 고(故) 설리 친오빠가 배우 김수현을 저격한 듯한 의미심장 글을 올렸다.

A씨는 지난 21일 자신의 SNS(소셜미디어) 계정에 "다시 기어 나오는 순간 2차전이다. 선택은 너가 하는 거야"라는 글을 게재했다.

A씨 지인이 댓글에 "누가 그랬냐"고 묻자 A씨는 "별에서 온 놈 하나 있다"고 답글을 남겨 '별에서 온 그대'의 주연이었던 김수현을 저격하는 것임을 시사했다.

또 다른 지인이 "허위 사실이라던데"라고 댓글을 달자 A씨는 "난 허위가 아니다"라고 했다.

같은 날 서울중앙지검 여성아동범죄조사2부(부장검사 박지나)가 지난 19일 김세의 가로세로연구소 대표에 대해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용촬영물 반포) 혐의로 구속영장을 청구한 사실이 알려졌다.

경찰은 김 대표가 고(故) 김새론과 김수현의 미성년자 시절 교제 의혹을 제기하면서 증거로 내세운 SNS 메신저 대화 캡처 사진 등이 조작된 것이라고 봤다.

A씨는 앞서 설리가 영화 '리얼'을 촬영하던 당시 주연이었던 김수현 측으로부터 베드신을 강요당했다고 주장해온 바 있다. '리얼'은 김수현의 사촌 형으로 알려진 이사랑(본명 이로베) 감독이 투자·제작사 대표를 맡고 연출까지 총괄한 작품이다.