에스파, '레모네이드'로 국내외 차트 싹 다 갈아 마셨다

걸그룹 에스파가 지난 29일 발매한 정규 2집 'LEMONADE'로 국내외 차트를 강타했다. 이 앨범은 써클차트 리테일 앨범 차트와 한터차트 실시간 차트 등 국내 주요 앨범 차트 1위에 올랐고, 아이튠즈 톱 앨범 차트에서는 19개 지역 1위를 기록했다. 또한 중국 QQ뮤직에서 '트리플 플래티넘' 인증을 받고 일본 라인뮤직 앨범 TOP100 실시간 차트 1위를 차지하는 등 글로벌 영향력을 증명했다.

에스파 / 사진=SM엔터테인먼트

걸그룹 에스파가 글로벌 차트를 강타했다.

에스파는 지난 29일 발매한 정규 2집 'LEMONADE'(레모네이드)로 써클차트 리테일 앨범 차트와 한터차트 실시간 차트 등 국내 주요 앨범 차트 1위에 올랐다. 음원 차트에서도 앨범 전곡이 진입했다.

글로벌 반응도 폭발했다. 'LEMONADE'는 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 나이지리아, 대만, 말레이시아, 멕시코, 베트남, 브라질, 싱가포르, 일본, 태국, 튀르키예, 필리핀 등 총 19개 지역 1위를 기록했다. 미국, 프랑스, 캐나다, 호주, 영국, 이탈리아 등 총 38개 지역에서는 톱10에 이름을 올렸다.

중국과 일본에서도 성과를 냈다. 중국 QQ뮤직에서는 판매액 300만 위안을 넘기며 '트리플 플래티넘' 인증을 받았고, 전체 및 정규 디지털 앨범 판매 차트 1위에 올랐다. 텐센트뮤직 산하 5개 음원 플랫폼 통합 K팝차트와 쿠고우 뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서도 정상에 올랐다. 일본에서는 라인뮤직 앨범 TOP100 실시간 차트 1위, AWA 실시간 급상승 차트 1위, 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹 2위를 기록했다.

타이틀곡 'LEMONADE' 뮤직비디오도 공개한 지 하루도 되기 전 1000만 뷰를 돌파했다. QQ뮤직 전체 뮤직비디오 차트와 한국 뮤직비디오 차트에서도 모두 1위를 기록했다.

에스파의 정규 2집 'LEMONADE'는 동명의 타이틀곡을 비롯해 선공개곡 'WDA (Feat.지드래곤)' 등 총 10곡으로 구성됐다. 한층 확장된 세계관과 음악적 성장을 담은 이번 앨범으로 에스파는 다시 한번 글로벌 영향력을 증명했다.