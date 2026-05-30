코레일, 31일부터 모든 열차 정상 운행…서소문 사고 닷새 만

서소문 고가차도 붕괴 사고 여파로 운행에 차질을 빚었던 경의선 등 열차 운행이 재개된 30일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거현장을 열차가 통과하고 있다./사진=머니투데이 DB

서소문 고가차도 붕괴 사고 복구 작업이 마무리돼 오는 31일부터 열차 운행이 정상화된다.

30일 한국철도공사(코레일)는 서울 서대문 서소문 고가차도 붕괴 사고 복구를 마쳤으며 사고 닷새 만인 오는 31일 첫차부터 모든 열차를 정상 운행한다고 밝혔다.

이날부터 행신~서울·용산 간 KTX 운행이 재개됐으며, 사고 이후 청량리까지만 단축 운행했던 강릉·중앙선 KTX-이음도 서울역까지 운행이 정상화됐다.

코레일에 따르면 30일 전체 열차 운행 횟수는 643회로 평소 758회보다 115회가 적다. 운행률은 84.8% 수준이다.

고속열차(KTX, KTX-이음)는 397회서 341회로 평소 대비 85.9%, 일반열차(ITX-새마을·마음, 무궁화호 등)는 361회서 302회로 83.7%가 운행된다.

코레일은 사고 후 임시 정비했던 차량들을 순차적으로 교체하며 기지에 입고시켜 유지보수 점검작업을 진행해왔다.

김태승 코레일 사장은 "이번 사고로 행신역(KTX)과 수색역(일반열차) 차량기지에 입고하지 못해 임시 정비하던 열차들을 30일부터 순차 교체하면서 기지에 입고하는 등 정상화에 대비해 왔다"며 "불가피한 열차 운행 감축에도 믿고 기다려 준 국민께 더욱 안전하고 편리한 철도로 보답하겠다"고 밝혔다.

앞서 지난 26일 오후 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 붕괴되며 작업자 3명이 숨지고 3명이 다쳤다. 사고 후 주변 도로는 전면 통제됐고 서울역~신촌역 등 열차 운행이 중단됐다.