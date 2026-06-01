종전 협상 안갯속...이란 "자체 수정안 준비중, 결렬시 대비도 완료"

[서울=뉴시스]동결된 이란 자금이 먼저 풀리지 않는 한 미국과의 협상은 불가능하다고 이란 반 관영 파르스 통신이 26일 협상팀과 가까운 소식통의 말을 인용해 보도했다. 사진은 이란 국기를 배경으로 이란 리알화를 합성한 그래픽. 2026.05.26 /사진=유세진

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상에서 추가 양보를 요구하는 수정안을 전달한 것으로 알려진 가운데 이란도 자체 수정안을 준비중이란 보도가 나왔다.

31일(현지시간) 이란 혁명수비대(IRGC) 계열 반관영 타스님 통신은 소식통을 인용해 이란이 미국과의 회담에서 양해각서(MOU) 초안에 자국 요구를 담은 수정안을 적용할 것이라고 보도했다.

해당 소식통은 "(양측 간의) 텍스트(초안) 교환은 계속되고 있으며 이란 역시 당연히 그 텍스트에 우리만의 수정안을 적용할 것"이라며 "아직 그 어떤 것도 최종적으로 확정되지 않았다"고 언급했다.

특히 타스님은 이란이 협상 타결뿐 아니라 결렬 가능성도 대비하고 있다고 전했다. 소식통은 "트럼프 대통령이 제안한 수정안은 결코 이란이 이를 수락했음을 의미하는 것은 아니다"며 "합의가 이뤄지지 않을 경우에 대해서도 이란은 만반의 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.

이번 발언은 트럼프 대통령이 최근 이란에 보다 강경한 내용의 새로운 평화협정 초안을 전달했다는 보도 이후에 나왔다.

앞서 뉴욕타임스(NYT)와 악시오스는 트럼프 대통령이 기존 양해각서(MOU) 초안을 이란에 되돌려 보내며 추가 조건을 요구했다고 보도했다. 구체적인 내용은 공개되지 않았지만 미국은 호르무즈 해협 재개방과 이란의 핵무기 포기, 고농축 우라늄(HEU) 반출 등을 핵심 요구사항으로 내세우고 있다.

이 가운데 이란 의회 국가안보외교위원회의 대변인은 이날 이란이 미국 측에 "핵 문제와 관련해 그 어떤 약속도 한 적이 없다"고 밝혔다.

에브라힘 레자이 대변인은 "미국은 자신들이 (협상 테이블에서) 우리의 외교관들을 마주할지, 아니면 (전장에서) 우리의 미사일을 마주할지 스스로 결정하게 될 것"이라고 덧붙였다.