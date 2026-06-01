[단독] MBC, '오십프로' 후속 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1 편성...7월 첫방

MBC는 6월 말 종영하는 금토드라마 '오십프로' 후속작으로 디즈니 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1 편성을 확정했다. 이는 MBC가 OTT 흥행작을 지상파로 편성하여 OTT를 접하지 못한 시청자들에게 시청 기회를 제공하는 전략적 선택이었다. MBC는 이전에 '무빙'과 '카지노' 시즌1, 시즌2를 편성한 바 있으며, '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1 종영 후에는 공효진 주연의 '유부녀 킬러'를 편성할 예정이다.

MBC 금토드라마 '오십프로'(사진 왼쪽), 디즈니 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1./사진=MBC(사진 왼쪽), 디즈니

MBC가 '오십프로' 후속 금토드라마로 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1을 편성한다.

1일 아이즈 취재 결과, MBC는 오는 6월 말 종영하는 금토드라마 '오십프로' 후속작으로 디즈니 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1 편성을 확정했다. 오는 7월 초 방송 예정으로 알려졌다.

'오십프로'는 오는 6월 27일 종영 예정이다. 이어 방송될 후속작 편성에 관심이 쏠려있던 상황. MBC는 그간 '오십프로' 후속작에 대해 여러 논의를 한 것으로 알려졌다. 이런 가운데, MBC는 최근 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1을 편성하기로 확정했다. 7월 초 MBC 금토드라마로 방송된다.

'킬러들의 쇼핑몰' 시즌1 편성은 MBC의 전략적 선택이다. MBC가 OTT 흥행작을 지상파로 편성하면서, OTT로 작품을 접하지 못했던 시청자들에게 콘텐츠 시청 기회를 선사하게 됐다. 이에 MBC를 통해 OTT 작품을 접한 시청자들의 호응도 이어졌다. 지상파 채널의 전략적 선택, 도전의 성공 사례가 됐다.

MBC의 OTT 드라마 편성은 이번이 처음이 아니다. 지난 2024년 12월 TV 최초로 디즈니 의 '무빙'을 편성한 바 있다. 이어 지난해 7월 디즈니 오리지널 시리즈 '카지노' 시즌1에 이어 8월에 시즌2를 편성한 바 있다.

MBC로 편성되는 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1은 2024년 1월 디즈니 에서 공개된 작품으로 이동욱, 김혜준이 주연을 맡았다. 삼촌 진만(이동욱 분)이 남긴 위험한 유산으로 인해 수상한 킬러들의 표적이 된 조카 지안(김혜준 분)의 생존기를 다룬 액션물로 총 8부작이다.

한편, MBC는 '킬러들의 쇼핑몰' 시즌1 종영 후 오는 공효진 주연의 '유부녀 킬러'를 새 금토드라마로 편성한다. '유부녀 킬러'는 오는 8월 첫 방송으로 일정을 최종 조율 중이다.