파리바게뜨, 필라델피아 국제공항점 오픈…美 300호 돌파

파리바게뜨 미국 300호점인 필라델피아 국제공항점 전경./사진제공=파리바게뜨

파리바게뜨가 미국 펜실베이니아주 필라델피아 국제공항에 매장을 오픈했다고 1일 밝혔다.

파리바게뜨는 이번 오픈으로 미국 내 매장 300호점을 돌파했다. 이번 필라델피아 국제공항점 오픈은 미국 내의 첫 공항점포다. 공항은 제품 품질과 다국적 고객 응대, 보안 규정 등 운영 난이도가 높아 입점이 까다롭다.

파리바게뜨는 싱가포르 창이공항, 말레이시아 쿠알라룸푸르 국제공항, 필리핀 니노이 아키노 국제공항, 캄보디아 프놈펜 테쪼 국제공항 등에서 매장을 운영하며 노하우를 축적해왔다.

필라델피아 국제공항은 북미와 유럽을 잇는 거점이자 연간 3000만명 이상이 이용하는 대형 공항이다. 매장은 터미널C 게이트 8번 인근에 위치하며 취식 좌석 없는 '그랩앤고(grab&go)' 형식으로 운영된다.

허친수 파리바게뜨 부회장은 "글로벌 관문인 국제공항에 입점해 미국 시장에서 더 많은 고객들에게 파리바게뜨의 제품과 경험을 선보일 수 있게 됐다"며 "앞으로도 미국과 북미 시장에서의 성장을 가속화하고 글로벌 베이커리 브랜드로서의 입지를 강화하겠다"고 말했다.

한편 파리바게뜨는 2005년 미국에 첫 매장을 연 후 현재 미국 30개 주에 진출했다. 지난해 매출은 전년 대비 약 30% 증가하며 흑자를 달성했다. 파리바게뜨는 2029년까지 미국 텍사스에 약 2만8000㎡ 규모의 제빵 공장을 완공해 북미 전역을 아우르는 공급망을 마련할 계획이다.