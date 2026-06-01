"거제 야호" 리센느, '러브 어택' 역대급 역주행

그룹 리센느의 미니 1집 타이틀곡 'LOVE ATTACK'이 국내 주요 음원 차트에서 역주행하며 자체 최고 순위를 경신했다. 멤버 원이의 유튜브 채널에서 미나미의 갸루 콘셉트와 원이, 제나의 사투리가 화제를 모으며 리센느 붐을 일으켰다. 'LOVE ATTACK'은 벅스, FLO, 지니뮤직, 멜론 등 국내외 주요 음원 차트에서 높은 순위를 기록하며 역주행 흐름을 이어갔다.

그룹 리센느(RESCENE)가 전례 없는 붐을 일으키고 있다.

리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)가 지난 2024년 8월 발매한 미니 1집 ‘SCENEDROME’(씬드롬)의 타이틀곡 ‘LOVE ATTACK’(러브 어택)이 국내 주요 음원 차트에서 역주행하며 연일 자체 최고 순위를 경신하고 있다.

최근 멤버 원이의 개인 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에서 멤버 미나미가 선보인 갸루 콘셉트와 원이, 제나의 사투리가 SNS상에서 폭발적인 화제를 모으며 ‘리센느 붐’을 일으키고 있다.

이들이 출연한 유튜브 콘텐츠가 폭발적인 조회수를 기록한 것에 음원 역시 화제성을 타고 상승했다. 특히 발매된 지 약 2년이 지난 ‘LOVE ATTACK’은 입소문을 타고 역주행 흐름을 이어가고 있다.

리센느의 ‘LOVE ATTACK’은 음원 차트에서 자체 최고 기록을 새로 쓰고 있다. ‘LOVE ATTACK’은 벅스 실시간 차트 11위, 일간 차트 21위를 기록한 데 이어 FLO 차트 19위, 지니뮤직 ‘TOP 200’ 일간 차트 105위, 실시간 차트 54위까지 이름을 올렸다. 특히, 멜론 ‘TOP100’ 28위와 함께 일간 68위까지 진입하며 가파른 상승세를 보여주고 있다.

이뿐만 아니라 ‘LOVE ATTACK’은 애플뮤직 오늘의 ‘TOP100 대한민국’ 차트 10위와 유튜브 뮤직 ‘한국 인기곡 Top100’ 차트 11위, 스포티파이 코리아 데일리 차트 22위에 차트인하는 등 주요 음원 차트에서 고른 상승 흐름을 보여주며 ‘리센느 붐’을 제대로 증명했다.

리센느는 오는 7월 리메이크 디지털 싱글로 컴백할 예정이다.