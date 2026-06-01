"좋아요 경쟁 지쳤다"…'찐친 SNS' 멈블 운영사, 시드 투자 유치

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AI(인공지능) 기반 프라이빗 모바일 소셜 메신저 '멈블(Mumble)'을 운영하는 로브스터가 글로벌 액셀러레이터(AC) 스파크랩으로부터 시드 투자를 유치했다고 1일 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.

로브스터가 운영하는 멈블은 10~20대 이용자를 중심으로 가까운 사람들과 보다 깊고 편안한 관계를 형성할 수 있도록 설계된 모바일 소셜 메신저 서비스다. 공개적인 자기표현 중심의 기존 SNS(소셜미디어)와 달리 친한 지인 간 소통과 일상 공유에 초점을 맞춘 것이 특징이다.

멈블은 AI를 활용한 다양한 기능을 제공한다. 사용자가 기록한 일상과 감정을 다섯 글자로 요약해 주는 '매일오자'와 친구들과 매일 새로운 질문에 답하며 생각을 공유하는 '랜덤박스' 등이 대표적이다. 회사는 이러한 기능을 통해 이용자 간 친밀도와 유대감을 높이고 있다고 설명했다.

창업자인 양주영 대표는 모바일 메신저 서비스 '틱톡' 개발사 매드스마트의 초기 멤버로 참여해 회사를 SK플래닛에 매각한 경험이 있으며, 토스 공동 창업 이력도 보유하고 있다. 현재 로브스터에는 라인(LINE), 몰로코(Moloco) 등 글로벌 빅테크 기업 출신 인력이 합류해 서비스를 운영하고 있다.

스파크랩은 로브스터의 모바일 서비스 운영 경험과 함께 최근 SNS 트렌드 변화에 주목해 투자를 결정했다고 설명했다. 공개적인 콘텐츠 소비 중심의 SNS에서 벗어나 가까운 지인과의 진솔한 소통과 기록을 중시하는 폐쇄형 소셜 서비스 수요가 커지고 있다는 판단이다.

이번 투자를 주도한 임해룡 스파크랩 수석심사역은 "기존 SNS가 보여주기식 콘텐츠 중심으로 변화하면서 이용자 피로도가 높아지고 있다"며 "멈블은 가까운 관계 안에서 대화와 감정 공유에 집중하는 서비스로 새로운 소셜 네트워크의 가능성을 보여주고 있다"고 말했다.

양주영 로브스터 대표는 "멈블은 단순한 기록이나 대화를 넘어 사용자의 감정과 일상이 가까운 사람들과 자연스럽게 연결되는 서비스를 지향한다"며 "이번 투자를 계기로 제품 고도화에 속도를 내고 더 많은 사용자가 편안하게 자신을 표현할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.

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