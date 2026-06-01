보이프렌드, 팬덤 베스트프렌과 뜨거운 재회! 팬콘서트 성료

아이돌 그룹 보이프렌드가 데뷔 15주년을 기념하여 팬덤 베스트프렌드와 함께 팬콘서트를 개최했다. 보이프렌드는 지난 5월 30일 서울 가빈아트홀에서 '2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season'을 성황리에 마무리했다. 이들은 데뷔곡부터 15주년 기념 앨범 타이틀곡 '밤하늘을 수놓던 우리 목소리' 무대까지 선보이며 팬들에게 감동을 선사했다.

아이돌 그룹 보이프렌드(BOYFRIEND)가 데뷔 15주년을 맞아 팬덤 베스트프렌과 뜻깊은 자리를 함께했다.

보이프렌드는 지난 5월30일(토) 오후 2시와 오후 6시 서울 가빈아트홀에서 ‘2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT : Our 15th Season(2026 보이프렌드 팬 콘서트 : 아우어 피프틴스 시즌)’을 성황리에 마무리했다.

‘Our 15th Season’은 올해로 데뷔 15주년을 맞이한 보이프렌드와 베스트프렌드의 특별한 만남을 기념하는 자리다. 보이프렌드의 15년을 망라한 무대 구성과 지난 추억을 떠올리게 만드는 코너, 재치 있는 입담까지 변화무쌍한 모습을 선보이며 팬들과 잊지 못할 시간을 기록했다.

이날 데뷔곡 ‘Boyfriend(보이프렌드)’부터 ‘내 여자 손대지마(Don’t Touch My Girl)’, ‘야누스(Janus)’, ‘아이야(I Yah)’로 포문을 연 보이프렌드는 팬들의 뜨거운 함성과 응원에 힘입어 공연 내내 변함없는 팀워크와 에너지를 발산하며 15주년의 의미를 되새겼다.

보이프렌드는 15년의 시간이 흘렀어도 여전히 청량한 비주얼과 완성도 높은 퍼포먼스를 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 무엇보다 15주년 기념 앨범의 타이틀곡 ‘밤하늘을 수놓던 우리 목소리’ 무대를 최초 공개해 오랜 시간 보이프렌드를 기다려준 팬들에게 깊은 감동을 안겼다.

공연 말미 보이프렌드는 “오랜만에 무대에 서는 만큼 두렵고 걱정도 많았지만, 여러분의 함성 소리를 듣는 순간 자신감을 얻었다. 살아 있다는 느낌을 받았다.”며 “15년 동안 같은 자리에서 함께해 준 팬들에게 감사하다.”고 전했다.

이어 “앞으로도 매년 한 걸음씩 발자국을 남기러 오겠다”며 “그때마다 여러분도 저희의 발자국을 따라 함께 걸어와 주셨으면 좋겠다. 16번째 계절도 함께하길 바란다.”고 덧붙이며 15주년을 함께 맞이한 멤버들과 팬들에게 진심 어린 감사의 마음을 전했다.

한편, 보이프렌드는 지난 5월 26일데뷔 15주년을 맞이해 여섯 번째 미니앨범 ‘Boyager 6(보이저 6)’를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다.