계속되는 '걸스토크' 후폭풍..여전히 바람 잘 날 없는 '나는 솔로' 31기

ENA·SBS Plus '나는 솔로' 31기가 종영했음에도 출연진을 둘러싼 장외 후폭풍이 계속되고 있다. 방송 중 불거진 '특정 인물 소외 논란'의 당사자인 영숙과 정희는 순자에게 사과를 이어갔다. 반면 옥순은 자신을 향한 무분별한 억측과 개인사 루머에 법적 대응을 시사했고, 순자 역시 자신에 대한 허위 사실 유포에 대해 강경한 법적 조치를 예고했다.

/사진=유튜브 촌장 엔터테인먼트

ENA·SBS Plus 나는 솔로(SOLO)' 31기가 최종 선택을 끝으로 막을 내렸음에도, 출연진을 둘러싼 거센 장외 후폭풍이 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 방송 중 불거진 이른바 '특정 인물 소외 논란'의 당사자들이 연이어 고개를 숙이는 가운데, 또 다른 출연진들은 무분별한 억측과 악성 루머에 피로감을 호소하며 법적 대응까지 시사하는 등 카메라 밖에서도 진통이 계속되는 모양새다.

먼저 방송 기간 내내 시청자들의 지적을 받았던 출연자 간의 '걸스토크' 및 소외 논란과 관련해, 갈등의 중심에 섰던 영숙과 정희는 계속해서 사과를 이어가고 있다.

영숙은 31일 자신의 소셜미디어를 통해 "공용 거실에서 특정 인원끼리만 사진을 찍은 점, 새벽까지 큰 소리로 대화한 점, 경쟁자라는 이유로 데면데면하게 대했던 점 모두 순자님께 큰 소외감을 안겼을 행동"이라며 "순자님을 향한 사과는 5월 초부터 계속 전하고 있으며, 진심이 닿을 때까지 앞으로도 꾸준히 사과하겠다"고 고개를 숙였다.

정희 역시 "한 분을 무리 밖으로 밀어내는 일에 제가 가담했다는 것은, 이 프로그램의 가장 기본적인 약속을 깨뜨린 일이었다고 생각한다. 다른 분들과 함께 한 일이라는 사실로 제 몫이 줄어들지는 않으며, 저는 제 행동에 대해서만 책임지고 사과드린다"고 전했다.

/사진=유튜브 촌장 엔터테인먼트

반면, 이들과 함께 소외 논란의 선상에 거론되었던 31기 옥순은 방송 내용에 대한 언급보다는 자신을 향한 무분별한 억측과 개인사 루머에 대해 날 선 반응을 보이며 피로감을 호소했다.

옥순은 지난달 31일 개인 소셜미디어에 한 시청자의 억측성 글을 공유하며 "상식적으로 남의 집을 제 집처럼 올리는 게 말이 되나요. 친구 집 사진 유포도 멈춰주세요"라고 적극적으로 해명했다. 이어 어머니의 건강 상태와 관련된 시청자들의 지적에 대해서도 "저는 엄마가 편찮으시다 했지 병상에 누워 계신다 한 적도 없습니다. 이런 걸 왜 해명해야 하는지 모르겠는데 제가 싫으니까 사실이 어떻든 전부 안 좋게만 보시는 거 아닌가요?"라고 반문했다.

이어 "싫으면 보지마세요. 방송 시작하고 9주 내내 말도 안 되는 루머로 힘들었는데 정말 지겹습니다"라고 불쾌감을 드러냈다.

다음날인 1일에는 "제 지인의 거주지나 아파트 위치를 추정하거나 특정하려는 게시물, 댓글, 캡처 이미지 등의 공유를 멈춰주시길 바란다. 관련 행위는 당사자에게 큰 불안감과 피해를 줄 수 있다"며 "현재 관련 게시물과 댓글은 모두 확보하고 있다. 향후 추가 유포나 반복적인 게시가 확인될 경우 법률 검토를 거쳐 민형사상 책임을 묻는 등 강경하게 대응할 예정이니 즉시 삭제해 달라"고 경고했다.

/사진=유튜브 촌장 엔터테인먼트

이처럼 방송 내의 갈등을 수습하고 개인적인 루머에 대응하는 움직임이 교차하는 가운데, 방송 안에서 소외감을 겪었던 순자는 또 다른 마음고생을 겪고 있다. 순자를 향해 익명성에 기댄 악의적인 비방이 쏟아졌기 때문이다.

이에 순자는 31일 자신의 인스타그램을 통해 "현재 온라인 커뮤니티 등에서 유포되고 있는 저에 관한 내용들은 모두 전혀 사실이 아닌 허위 사실이자 거짓 선동"이라고 선을 그었다.

그는 "저는 경찰서 등 수사기관에 공무나 개인적 혐의 등으로 방문하거나 조사를 받은 적이 전혀 없음을 분명히 한다. 또한 출판사에 근무하며 타인을 괴롭히거나, 부당하게 퇴사를 압박하거나, 쫓아낸 사실이 결코 없다"고 의혹을 전면 부인했다.

나아가 "허위 사실을 유포 중인 작성자님은 익명성 뒤에 숨어서 무책임한 거짓 선동을 하지 마시고, 저에게 직접 연락하여 대화를 요청하라"고 일침을 가하며, "이후에도 무분별한 억측과 악의적인 비방이 계속될 경우, 허위 사실에 대한 법적 책임을 묻는 등 단호하게 대처할 것임을 알려드린다"고 강경한 법적 조치를 예고했다.

악화일로로 가고 있는 '나는 솔로' 31기 '걸스 토크' 후폭풍이 언제야 멈출지 귀추가 주목된다.