'멋진 신세계' 허남준, '질투의 화신' 됐다...안창환에 불꽃 레이저 눈빛

'멋진 신세계'의 허남준이 임지연의 촬영장에서 '질투의 화신'이 됐다. SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 측은 9회 방송에 앞서 차세계(허남준 분)가 질투의 화신으로 변신한 스틸컷을 공개했다. 차세계는 '여인의 왕국2' 남자 주인공(안창환 분)과 신경전을 벌였고, 신서리(임지연 분)의 손을 잡는 모습도 포착됐다.

SBS 금토드라마 '멋진 신세계'./사진=SBS 금토드라마 '멋진 신세계'

'멋진 신세계' 허남준이 임지연의 촬영장에서 '질투의 화신'이 됐다.

SBS 금토드라마 '멋진 신세계' 측은 5일 오후 9회 방송에 앞서 차세계(허남준 분)가 질투의 화신으로 변신한 스틸컷을 공개했다.

공개된 스틸에는 '여인의 왕국2' 촬영 중인 신서리(임지연 분)의 모습이 담겼다. 연기력으로 단역에서 승은 상궁으로 승격한 신서리이기에 이번에는 어떤 스타성을 뽐낼지 궁금증을 자아낸다.

SBS 금토드라마 '멋진 신세계'./사진=SBS 금토드라마 '멋진 신세계'

이런 가운데 차세계가 촬영장에 나타난 모습이 포착됐다. 차세계가 '여인의 왕국2'의 남자 주인공(안창환 분)과 심상치 않은 신경전을 펼치는 모습이 담겼다.

차세계는 당장이라도 상대를 집어삼킬 듯한 레이저 눈빛을 발사하고 있다. 이미 평정심을 잃은 듯해 그의 다음 행동이 궁금증을 유발한다. 공사 구분이 확실하던 '악질 재벌' 차세계가 신서리의 비즈니스 앞에서 이성에 앞서 질투심에 휩싸인 모습이 웃음을 자아낸다. 질투에 눈이 멀어 질투의 화신이 된 차세계가 무슨 일을 저지르게 될지 본방송이 기대된다.

또한 남몰래 촬영장 한 켠에서 만난 신서리와 차세계의 모습도 눈길을 끈다.

차세계는 신서리의 손을 잡았고, 당황한 표정의 신서리의 모습이 평소와 다른 분위기다. 두 사람 사이에서 어떤 일이 벌어진 것인지 궁금증을 유발한다.