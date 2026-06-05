허경환, '개콘-공개재판'서 프로필 키 168.2cm 검증...1000명 앞에서 측정

개그맨 허경환이 KBS 2TV '개그콘서트'의 인기 코너 '공개재판'에 피고로 출석했다. 그는 '불법 유행어 살포죄'와 함께 프로필 키를 속였다는 주장에 따라 관객 1000여 명 앞에서 신발과 양말을 벗고 키를 측정했다. 허경환의 실제 키 168.2cm의 진실은 본 방송에서 공개될 예정이다.

KBS 2TV '개그콘서트'./사진제공=KBS 2TV '개그콘서트'

개그맨 허경환이 '개그콘서트'에 깜짝 방문해 재판을 받는다.

오는 7일 오후 방송될 KBS 2TV '개그콘서트'에서는 '제2의 전성기'를 달리고 있는 허경환이 오랜만에 깜짝 방문해 시청자들과 만난다.

최근 진행된 녹화에서 허경환은 '개그콘서트' 인기 코너 '공개재판'에 피고로 출석했다.

'공개재판'의 피고로 선 허경환의 죄명은 '불법 유행어 살포죄'다. 박성호는 허경환의 죄를 입증할 증인을 신청했고, 예상 못한 인물의 등장에 객석이 들썩였다고.

또한 정범균은 허경환이 국민들을 상대로 키를 속이고 있다고 주장했다. 그러면서 현장에서 키를 잴 수 있냐고 물었다.

이에 허경환은 신발과 양말까지 벗었다. 그리고 관객 1000여 명 앞에서 키를 측정했다. 허경환 프로필에 적힌 키 168.2cm의 진실은 본 방송에서 공개된다.

KBS 22기 공채 개그맨 허경환은 과거 '개그콘서트'에서 '거지의 품격' '네가지' 등 여러 코너에 출연해 '스타 개그맨'으로 떠올랐다. 최근에는 '놀면 뭐하니?'(MBC), '미운 우리 새끼'(SBS) 등에 출연해 시청자들에게 웃음을 선사하고 있다.

또 한 번 전성기를 달리고 있는 허경환이 모처럼 친정 '개그콘서트'를 깜짝 방문한 만큼, 시청자들에게 큰 웃음을 선사할 것으로 기대를 더한다.

한편, '개그콘서트' 코너 '둥둥탁'에서는 서성경이 '전부 노래 자랑'의 '발리우드 배우' 윤재웅을 폭로한다.

KBS 2TV '개그콘서트'./사진제공=KBS 2TV '개그콘서트'

서성경은 동기 윤재웅과 함께 '전부 노래 자랑'에 출연하는 댄서 중 한 명이었지만 윤재웅이 자신을 잘랐다고 주장한다. 서성경은 관객들 앞에서 자신의 춤 실력을 검증받고 '전부 노래 자랑'에 출연해도 좋을지 투표를 받아본다. 과연 객석에서는 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 자아낸다.