강남구, 공동주택 지원 21억7000만원 투입…서울 자치구 최대

강남구청 전경/ 사진제공=강남구청

서울 강남구가 공동주택 주거환경 개선과 주민 화합을 위해 올해 76개 사업에 총 21억7000만원을 지원한다. 공동주택 지원 예산은 지난해에 이어 올해도 서울 자치구 최대 규모를 유지했다.

강남구는 올해 공동주택 지원사업으로 공용시설물 유지관리 65개 사업에 21억원, 커뮤니티 활성화 11개 사업에 약 7000만원을 투입한다고 12일 밝혔다. 공동주택 지원 예산은 2024년 7억1000만원에서 지난해 21억원으로 약 3배 확대된 데 이어 올해는 21억7000만원 규모로 늘었다.

강남구 전체 19만691가구 가운데 공동주택은 14만5996가구로 약 76%를 차지한다. 이 가운데 약 27%는 준공 30년 이상 노후 아파트다. 특히 소규모 단지는 자체 재원만으로 공용시설을 보수하기 어려운 경우가 많아 공공 지원 필요성이 커지고 있다는 설명이다.

구는 사업 참여 확대를 위해 전체 아파트 단지를 대상으로 신청받았고 공용시설물 유지관리 분야에서 113개 사업, 약 32억원 규모의 신청이 접수됐다. 이후 현장 조사를 거쳐 시급성이 낮거나 불필요한 11개 사업은 제외하고 시설 보수가 필요한 65개 사업을 최종 선정했다.

공동주택 노동환경 개선도 병행한다. 강남구는 지난해 12월 조례 개정을 통해 경비원실 보수 지원 비율을 기존 50%에서 70%로 확대했다.

커뮤니티 활성화 사업은 주민 동호회와 강좌, 주민화합 행사 등을 중심으로 추진된다. 구는 단지 내 소통을 활성화해 공동주택 갈등을 줄이고 공동체 기능을 강화한다는 계획이다.

조성명 강남구청장은 "지난해부터 대폭 확대한 공동주택 지원을 올해도 이어가며 안전하고 쾌적한 주거환경 조성에 힘쓰고 있다"며 "시설 개선과 공동체 활성화를 함께 추진해 이웃 간 소통과 배려가 살아나는 주거문화를 확산하겠다"고 말했다.