분양가 상승 속 부산 '알짜' 신축…동래 푸르지오 에듀포레 분양

동래 푸르지오 에듀포레 석경 투시도/사진제공=대우건설

최근 공사비 상승으로 신축 아파트 분양가에 대한 관심이 높아지는 가운데 대우건설(28,500원 ▼4,100 -12.58%)이 부산 동래구 안락동 일대에 '동래 푸르지오 에듀포레'를 공급한다.

동래 푸르지오 에듀포레는 부산 안락동 일대에 공급되는 신축 브랜드 대단지다. 단지 외관에는 최신 트렌드를 반영한 디자인과 문주가 적용된다. 일부 동에는 경관조명을 갖춘 옥상 구조물과 측벽 디자인을 적용해 야간 경관을 조성할 예정이다.

평면은 수요자 선호를 고려해 다양하게 구성했다. 전용 74㎡A는 3베이 판상형 구조로 공간 활용도를 높였고 전용 76㎡A는 아일랜드장을 적용한 타워형 구조로 수납공간을 확보했다. 주력 평형인 전용 84㎡A는 이면 개방형 설계를 통해 개방감과 채광, 조망을 강화했다. 안방뿐 아니라 침실에도 드레스룸을 배치해 수납 효율을 높였다.

세대별 전용 지하 창고와 시스템 이중창, 유리 난간도 적용된다. 푸르지오 옵션 상품인 라이프업 스타일링, 라이프업 키친 등을 통해 마감재와 수납공간 등을 선택할 수 있다.

전체 대지의 약 37%를 조경 공간으로 계획한 단지 설계도 눈길을 끈다. 단지 중앙에는 입체형 커뮤니티 라운지가 들어서고 순환산책로, 아쿠아가든, 힐링포레스트 등 휴게 공간이 마련된다. 남북 통경축과 오픈스페이스 배치를 통해 단지 내 개방감도 높일 계획이다.

커뮤니티 시설로는 피트니스, GX룸, 골프클럽, 필라테스룸, 사우나 등이 마련된다. 복합 문화공간인 그리너리 스튜디오와 독서실, 키즈카페, 공유오피스, 키즈도서관 등도 들어설 예정이다. 스마트폰 하나로 공동현관 출입과 엘리베이터 호출이 가능한 원패스 시스템을 비롯해 주차유도 시스템, 고화질 CCTV, 무인택배 시스템 등도 도입된다.

입지는 사직동의 교육·문화 인프라와 센텀시티의 쇼핑·편의시설을 함께 이용할 수 있는 생활권에 있다. 인근에는 혜화초, 충렬초·중·고, 혜화여중·여고 등이 있으며 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 교육환경을 갖췄다.

대우건설 관계자는 "동래 푸르지오 에듀포레는 안락동 일대에서 오랜만에 선보이는 신축 푸르지오 브랜드 대단지"라며 "교육환경과 정주여건을 갖춰 3040세대 실수요자를 중심으로 관심이 예상된다"고 말했다.

견본주택은 부산 해운대구 우동 1406-1에 있다. 입주는 2030년 3월 예정이다.