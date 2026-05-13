롯데건설, 하자저감 전담조직 신설…AI 기반 전사 품질경영 강화

오일근 롯데건설 대표가 현장 품질 및 안전관리 현황을 점검하고 있다./사진제공=롯데건설

롯데건설이 설계부터 시공, 준공까지 전 과정을 아우르는 품질관리 체계를 전면 강화한다. 기존 '사후 대응' 중심에서 벗어나 디지털·AI 기반의 '사전 예방' 중심 관리로 전환하는 것이 핵심이다.

롯데건설은 전사 차원의 '하자저감 TFT(테스크포스팀)'를 신설했다고 13일 밝혔다. CS부문과 건축공사, 기전, 기술연구원 등 핵심 조직이 참여해 설계·시공·준공 전 단계에 동일한 기준을 적용하고 현장 간 품질 편차를 줄이는 데 초점을 맞춘다.

롯데건설은 표준시방서를 기반으로 기술 기준을 전면 정비했다. 입찰 및 현장설명서 기준을 보완하고 설계부터 시공·점검까지 일관된 기준이 적용되도록 세부 지침을 실무 수준으로 구체화했다.

AI 기반 품질관리도 도입한다. 모바일·웹으로 수집된 현장 데이터를 분석해 품질 이슈를 사전에 예측하고 반복되는 하자와 위험 요소를 자동으로 파악한다. 점검은 '통합 체크리스트'로 표준화해 신뢰도를 높이고 결과는 실시간 공유해 즉각 대응하도록 했다.

준공 이후까지 고려한 관리 체계도 강화된다. 시공 이력과 품질 데이터를 통합 관리하고 AI 분석 결과를 다시 기술 기준에 반영하는 '피드백 루프'를 구축해 지속적인 품질 개선을 유도한다.

롯데건설은 향후 기술표준 정비, 통합 점검 운영, AI 분석 고도화, 준공도서 관리 시스템 구축 등을 단계적으로 추진할 계획이다. 또한 현장 품질체험관과 체험형 실무교육을 통해 현장 중심의 품질관리 역량을 강화할 방침이다.

롯데건설 관계자는 "이번 품질관리 체계 강화는 단순한 점검 강화를 넘어 현장에서 실제로 작동하는 기준을 만들고 이를 데이터와 AI로 정교하게 운영하는 것이 핵심"이라며 "기본을 탄탄히 하는 것이 결국 최고의 품질로 이어진다는 점에 집중하고 있다"고 말했다.