국토부, 현대車와 손잡고 자율차 전담팀 구성…"테슬라 제친다"

26.05.13. 대한민국 자율주행팀 출범

국토교통부가 이재명 정부의 국정과제인 자율주행 조기 상용화에 본격 속도를 낸다. 현대자동차그룹과 함께 자율주행팀을 꾸리고 내년 레벨4 자율주행 실현을 목표로 기술 개발에 나선다.

국토부는 테슬라를 뛰어넘는 'K-자율주행' 모델을 확보해 기술 수출 등을 지원한다는 구상이다. 이재명 대통령도 최근 자율주행차 관련 규제 혁신을 주문한 만큼 민관 협력 자율주행 드라이브에 힘이 실릴 전망이다.

민관 협력 기반 '대한민국 자율주행팀' 출범

김윤덕 국토부 장관은 13일 광주광역시 김대중컨퍼런스센터에서 열린 '대한민국 자율주행팀 업무협약식'에 참석, 민관협력 자율주행팀 출범을 공식 선언했다. 자율주행팀은 현대차그룹을 중심으로 오토노머스에이투지, 라이드플럭 등 자율차 기술을 확보한 다수 민간 기업이 참여한다.

정부는 기술 실증을 비롯한 자율주행 기술 고도화를 적극 지원한다. 국토부는 지난 4월 광주 전역을 자율주행 실증구역으로 지정한 바 있다. 자율주행차량 200대를 투입해 광주 주거지와 상업지 등 실제 생활권 500.97㎢에 '주행데이터 축적→ 자율주행 AI 학습→ 실증'을 반복하는 방식으로 2027년까지 E2E(End-to-End) 기반 레벨4 자율주행을 실현할 계획이다.

현대차그룹은 이날 자율주행차량의 주행 성능과 안전, 편의 기능을 제어하는 SDV(Software Defined Vehicle) 소프트웨어를 공개하고 해당 기술을 광주형 기술실증에 투입된 자율주행차에 적용한다고 밝혔다. 오토노머스에이투지, 라이드플럭스는 안전검증 절차와 자율주행 데이터 수집 등의 기술실증에 착수한다.

또 삼성화재는 광주 자율주행차 전용 보험상품 개발하고 사고시 긴급출동, 사고원인분석을 담당한다. TS(한국교통안전공단)은 24시간 실증운영 과정 전반을 관리하고 검증하는 역할을 맡는다.

국토부, 자율 화물차 고속도로 승인 등 'K-자율주행' 개발 속도

정부는 자율주행기술 고도화를 주요 국정과제로 선정하고 지원을 가속화하고 있다. 이 대통령은 지난달 ' 제1차 규제합리화위원회 전체회의'에서 "첨단 산업 분야는 네거티브 규제로 전환하는 것이 필요하다"며 자율차와 로봇, 재생에너지, 바이오, AI(인공지능) 등 4개 분야의 첨단산업 중심의 거점을 마련하라고 주문했다. 지난 3월 싱가포르 순방 때도 'AI 커넥트 서밋' 행사에 참석, 현지 자율차 업체 대표에게 직접 궁금한 점을 묻는 등 깊은 관심을 보였다.

국토부는 테슬라를 뛰어넘는 K-자율주행 기술 개발을 목표하고 있다. 지난달 라이드플럭스에 국내 첫 자율주행 유상 화물운송을 허가한 데 이어 이달 초 전국 17개 시·도와 '제4차 자율주행자동차 시범운행지구 광역협의체'를 열고 규제 완화를 토대로 강남 심야 자율주행 택시' 등의 사례 확산에 나서기로 했다. 민관 협력 모델을 통해 '세계 3대 자율주행 강국' 반열에 오른다는 구상이다.

김윤덕 국토부 장관은 이날 "자율주행 분야의 선두주자인 미국과 중국에 뒤쳐질 수 없다"며 "자율주행 실증도시 사업을 규제특례와 정책지원 패키지가 결합된 메가특구로 추진하는 등 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.