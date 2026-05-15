대치선경 재건축 확정…최고 49층·1571가구 대치역 랜드마크로

서울 강남구 대치동 대치선경아파트가 최고 49층, 1571가구 규모의 대단지로 재건축된다. 대치역과 양재천 입지를 살린 고급 주거단지로 조성될 전망이다.

서울시는 지난 14일 열린 제7차 도시계획위원회 수권분과위원회에서 대치선경아파트 재건축 정비계획 결정안을 수정가결했다고 15일 밝혔다.

대치선경 재건축은 신속통합기획 절차를 통해 추진됐다. 서울시는 지난해 8월 1차 신통기획 자문회의를 시작한 이후 약 9개월 만에 정비계획 결정을 마쳤다고 설명했다.

1983년 준공된 대치선경아파트는 이번 재건축을 통해 최고 49층, 총 1571가구 규모로 탈바꿈한다. 이 가운데 공공임대는 231가구다. 서울시는 양재천 수변 입지를 활용한 고품격 주거단지로 조성할 계획이라고 밝혔다.

교육환경과 보행 안전도 강화한다. 서울시는 대치초등학교와 인접한 입지를 고려해 단지 서측에 선형 문화공원을 조성하고 학생 통학로를 확보하기로 했다. 공원 인근에는 작은도서관과 어린이집, 다함께돌봄센터 등 개방형 공동시설도 배치한다.

침수 대응 시설도 포함됐다. 문화공원 지하에는 약 3만6000㎥ 규모의 저류조를 설치해 대치역 일대 침수 피해를 줄인다는 계획이다.

단지 동측 삼성로변에는 보도형 전면공지를 조성해 보행환경과 개방감을 높인다. 서울시는 이번 심의 결과를 반영해 향후 통합심의를 거쳐 건축계획을 신속하게 확정할 예정이다.