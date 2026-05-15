이촌1구역, 한강 품은 806가구 단지로…20년만에 사업 속도

이촌1구역 단독주택재건축사업 조감도 / 사진제공=서울시

용산국제업무지구와 한강을 잇는 주요 입지인 이촌1구역이 신속통합기획을 거쳐 이촌생활권일대 806가구의 한강변 주거단지로 재탄생한다.

서울시는 지난 14일 제7차 서울특별시 도시계획위원회 신속통합기획 정비사업 등 수권분과위원회를 열고 '이촌1구역 단독주택재건축사업' 정비구역 지정 및 정비계획 결정(안)을 수정가결했다고 15일 밝혔다.

이촌동 203-5번지 일대는 2006년 정비예정구역으로 지정됐지만 사업성 부족 등을 이유로 약 20년간 정체됐다. 서울시는 2024년 4월부터 신속통합기획 자문회의를 열어 돌파구를 찾았고 공공기여를 통한 용도지역 상향과 공공주택 176가구 조성 등을 통해 사업성을 확보했다. 이번 결정으로 이촌 1구역은 최고 49층, 총 806가구 단지로 조성될 예정이다. 이촌1구역 용도지역을 준주거지역으로 상향하고 기부채납·공공임대 조건 등으로 법적상한 용적률 500% 이하를 적용했다.

서울시는 이번 이촌1구역 재건축 정비계획 결정을 통해 서부이촌동일대의 입지적 잠재력을 살리고 시민들에게 한강 조망과 안전한 보행권이라는 실질적 혜택을 돌려준다는 구상이다.

단지는 용산국제업무지구와 한강을 연결하는 보행·통경축을 살려서 개방된 공간으로 조성된다. 특히 인근지역 진입도로인 이촌로18길을 기존 보차혼용도로에서 도로 확폭을 통해 개방감 있는 안전한 보행로를 조성해 보행환경이 대폭 개선될 예정이다.

한강변 관리기본계획상 지구통경축 구간에는 건축한계선 5m를 이격해 개방감을 갖췄다. 단지 내에는 한강 조망이 가능한 스카이커뮤니티를 공공개방공간으로 만들고 한강변과 연계한 개방감 있는 주거단지를 조성한다. 건축물 배치계획은 특별건축구역 지정을 통해 한강변 수변경관을 고려한 디자인 혁신이 뛰어난 건축물 설계로 조성될 예정이다.

아울러 용산국제업무지구 조성에 따른 미래 행정수요에도 대비한다. 인근 이촌2동 주민센터를 구역 안으로 편입해 향후 공공청사를 복합 조성할 예정이다. 공공지원시설 조성을 통하여 용산국제업무지구와 연계해 이 지역의 지원시설 수요를 반영한다.

서울시는 이번 결정으로 용산국제업무지구와 한강변의 연계성을 갖춘 이촌1구역의 주거환경 개선과 함께 서부이촌동 일대에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.