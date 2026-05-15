신반포 7차, 최고 49층·965가구 주거단지로 재탄생

신반포7차 아파트 공공재건축 조감도/사진제공=서울시

서울시 서초구 잠원동에 위치한 신반포7차 아파트가 최고 49층, 총 965가구 규모의 현대적 주거단지로 거듭난다. 1980년에 준공돼 45년이 넘은 노후 아파트 단지가 공공재건축을 통해 획기적으로 탈바꿈할 전망이다.

서울시는 지난 14일 도시계획위원회 수권분과위원회를 개최하고 '신반포7차 아파트 공공재건축 정비구역 및 정비계획 변경·경관심의(안)'을 '수정가결'했다고 15일 밝혔다.

신반포7차 아파트(서초구 잠원동 65-32번지 일대)는 1980년 준공된 노후 공동주택으로 이번 재건축을 통해 기존 320가구에서 총 965가구(공공분양 117가구, 공공임대 185가구) 규모로 확대된다. '도시 및 주거환경정비법' 제66조에 따른 역세권(잠원역) 용적률 특례를 적용받아 완화용적률(359.97% 이하)이 적용된다.

지역사회에 필요한 시설은 건축물 기부채납 방식으로 공급한다. 문화시설(도서관)과 사회복지시설(노인여가복지시설·데이케어센터)을 신설해 지역사회에 기여하게 된다.

단지 내 공공보행통로를 지정, 반포아파트지구를 연결하는 보행 동선도 확보한다.

신반포7차 아파트 재건축사업은 내년 사업시행인가, 2029년 착공 등 절차를 거쳐 오는 2033년 입주를 목표로 추진될 예정이다.