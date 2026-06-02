철도공단, 페루 우앙카요 철도 감리사업 수주…192억원 규모

페루 우앙카요∼우앙카벨리카 철도개량 시공 및 설계감리 사업 위치 및 노선도/사진제공=국가철도공단

국가철도공단은 페루 교통인프라 투자감독청이 발주한 약 1300만달러(약 192억원) 규모의 '우앙카요~우앙카벨리카 철도개량 설계검토 및 시공감리 사업'을 수주했다고 2일 밝혔다.

사업은 페루 중부 안데스 산악지대를 운행하는 우앙카요~우앙카벨리카 철도 노선(128.7㎞)을 현대화하는 프로젝트다. 공단은 국내 엔지니어링사와 현지 기업이 참여한 컨소시엄을 구성해 사업에 참여했으며 향후 약 5년간 설계 검토와 시공감리 등 사업 전반을 맡게 된다.

공단은 입찰에서 스페인과 일본 등 해외 경쟁사를 제치고 기술·가격 평가에서 모두 최고 점수를 받아 최종 사업자로 선정됐다.

우앙카요~우앙카벨리카 철도는 해발 3600m 이상 안데스 고산지대를 통과하는 노선으로 페루 중부 지역의 주요 교통수단 역할을 하고 있다. 노후 시설 개량을 통해 안전성과 운영 효율성을 높이는 것이 이번 사업의 목표다.

공단은 국내 철도 기업의 페루 시장 진출을 지원하고 중남미 철도 인프라 시장 공략도 확대한다는 계획이다. 향후 엘살바도르와 파나마, 콜롬비아 등 인근 국가 철도사업 수주에도 적극적으로 나설 방침이다.

이안호 국가철도공단 이사장 직무대행은 "수주는 글로벌 철도 선진국과의 경쟁에서 K-철도의 기술력을 입증한 사례"라며 "앞으로도 우리 기업들과 함께 해외 철도시장 진출을 확대해 나가겠다"고 말했다.