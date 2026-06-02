경쟁률은 낮아졌지만 '양극화'는 더 심화…청약도 '선별 시장'

AI를 활용해 생성한 청약 경쟁률/자료=청약홈

전국 청약시장이 둔화 국면에 들어선 가운데 핵심 입지를 중심으로 수요와 자금이 집중되는 모습이다. 전반적 과열 양상이 아닌 '선별 시장'으로 재편되고 있다는 분석이 나온다.

2일 분양업계에 따르면 지난 4월 전국 아파트 1순위 청약 경쟁률은 6.7대 1에 그치며 10개월 연속 한 자릿수를 기록했다. 지난해 같은 기간(14.52대 1)과 비교하면 절반에도 못 미치는 수준이다. 금리 부담과 대출 규제, 분양가 상승이 복합적으로 작용하면서 청약 참여 자체가 줄어든 결과다.

전반적인 청약 부진 속에서 인기 단지 쏠림현상도 나타났다. 4월 서울에서 분양된 3개 단지의 청약 성적표는 서로 엇갈렸다. 공덕역자이르네와 라클라체 자이 드파인은 두 자릿수 경쟁률을 기록한 반면 강북구 '더 리치먼드 미아'는 49가구 모집에 212건 청약이 접수되며 경쟁률이 4.33대 1에 그쳤다. 서울 안에서도 입지에 따라 청약 온도 차가 완연한 모습이다.

또 지난달 청약을 진행한 동작구 노량진 '아크로 리버스카이' 1순위(해당지역) 청약은 132가구 모집에 2611명이 신청해 경쟁률이 19.8대1을 기록했다. 흑석11구역 '써밋 더힐' 1순위 청약 역시 211가구 모집에 6천860명 신청으로 32.51대 1의 경쟁률을 나타냈다. 아크로 리버스카이와 써밋 더힐 전용 84㎡ 분양가는 28억~29억원 수준이다.

노량진6구역 '라클라체 자이 드파인'은 일반분양 이후에도 수요가 이어졌다. 잔여 2가구 모집에 2469명이 몰리며 높은 관심을 입증했다. 앞서 1순위 청약에서도 전용 59㎡B형은 5가구 모집에 212명이 신청해 42.4대1을 기록하는 등 소형 평형이 인기 중심에 섰다. 흑석11구역 역시 전용 59㎡ 경쟁률이 91.80대1까지 치솟으며 소형이 인기를 주도했다.

반면 수도권 외곽지역은 청약 온도가 영하권으로 추락했다. 경기 지역에서 지난달 분양에 나선 13개 단지 중 8개 단지(62%)는 1순위 청약에서 수요를 모두 채우지 못했다. 대규모 공급이 이뤄진 양주 '옥정중앙역 대방 디에트르'(2807가구)는 0.85대 1에 머물렀고 평택 '더 플래티넘 파인애비뉴'는 317가구 모집에 8건만 접수되며 청약 경쟁률 0.03대 1이라는 저조한 성적을 남겼다.

전문가들은 이 같은 흐름이 당분간 이어질 것으로 내다봤다. 한 분양업계 관계자는 "고금리와 총부채원리금상환비율(DSR) 규제 강화로 투자 수요는 크게 위축된 반면 청약은 현금 동원력이 있는 실수요 중심 시장으로 재편되고 있다"며 "선택받은 단지에만 청약 통장이 몰리는 구조가 고착되면서 경쟁률은 낮아졌지만 경쟁의 강도는 오히려 더 높아졌다"고 강조했다.