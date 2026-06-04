IPARK현대산업개발, '김해 신문 센트럴 아이파크' 이달 분양

김해 신문 센트럴 아이파크 조감도/사진제공=IPARK현대산업개발

IPARK현대산업개발(19,570원 ▼170 -0.86%)이 이달 경남 김해시에서 '김해 신문 센트럴 아이파크'를 분양한다.

IPARK현대산업개발은 이달 경남 김해시 장유신문지구 신문동 26-8번지 일원에 들어서는 김해 신문 센트럴 아이파크를 분양할 예정이라고 4일 밝혔다. 단지는 지하 2층~지상 최고 25층, 13개 동, 전용면적 84~128㎡, 총 1379가구 규모로 조성된다.

전용면적별 가구 수는 △84㎡A 916가구 △84㎡B 224가구 △113㎡ 191가구 △128㎡ 48가구 등이다. 전 가구가 실수요자 선호도가 높은 중대형 평형으로 구성됐다.

단지가 들어서는 장유신문지구는 약 55만6270㎡ 규모로 조성되는 도시개발지구다. 공동주택 2개 단지를 비롯해 단독주택, 초등학교, 공원 등 도시기반시설이 함께 들어선다. 지구 북측에는 신문1지구 개발이 진행 중이고 남측에는 김해관광유통단지가 자리해 있다. 향후 이 일대는 약 1만5000여 가구 규모의 '신문새도시'를 형성할 전망이다.

생활 인프라도 갖췄다. 김해관광유통단지 내 롯데프리미엄아울렛, 하나로클럽, 롯데시네마 등 편의·문화시설을 걸어서 이용할 수 있다. 이미 조성된 장유·율하지구의 생활 인프라도 공유할 수 있다.

교육 여건도 양호하다. 단지 도보권에는 지난해 9월 개교한 신문초가 있으며 장유중과 율하동 학원가도 인접해 있다. 단지 바로 옆으로 조만강이 흐르고 조만강 생태체육공원, 반룡산, 용두산 등도 가깝다. 조만강변을 따라 18홀 규모의 파크골프장도 있어 단지 인근에서 여가생활을 즐길 수 있다.

교통망도 장점이다. 단지 인근 칠산로, 웅장로, 장유로 등을 통해 김해 도심으로 이동하기 쉽다. 서부산으로 연결되는 남해제2고속도로지선 남장유IC와 장유IC도 가까워 부산, 창원 등 주요 도시로 이동이 편리하다. 부산 부전역과 창원 마산역을 잇는 총연장 51㎞의 부전~마산 복선전철 장유역도 인근에 있다. 개통 시 부산, 창원 등 경남 주요 지역을 1시간 이내에 오갈 수 있을 전망이다. 부전~마산 복선전철은 내년 상반기 창원 마산역~부산 강서금호역 구간이 우선 개통될 예정이다.

직주근접 여건도 갖췄다. 단지 인근에는 부산과학산업단지, 부산진해경제자유구역, 김해골든루트산업단지, 서김해일반산업단지, 이지일반산업단지 등이 위치해 있다.

단지는 남향 중심으로 배치해 채광과 통풍을 높였다. 단지 안에는 조만강 수변까지 녹지 동선이 이어지는 1만4200여㎡ 규모의 중앙광장 '파노라마 시그니처필드'가 조성된다. 3가지 테마로 구성된 패밀리 그라운드, 약 520m 길이의 산책로, 리버뷰 가든 등도 마련돼 공원형 아파트로 설계된다. 신문지구 최대 규모인 6200여㎡ 규모의 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.

분양 관계자는 "김해 신문 센트럴 아이파크는 1만5000여 가구 규모로 조성되는 신문새도시 중심에 위치해 다양한 생활 인프라를 누릴 수 있는 단지"라며 "최근 김해 부동산시장이 회복세를 보이고 있고 신문지구 기분양 단지들도 잇따라 완판되면서 신문새도시 입성을 희망하는 수요자들의 문의가 이어지고 있다"고 말했다.