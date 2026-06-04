27대1·20대1 흥행 잇는다…노량진뉴타운 '드파인 아르티아' 출격

드파인 아르티아 투시도/사진제공=SK에코플랜트

노량진뉴타운 분양 물량이 또다시 시장에 풀린다. 최근 노량진6구역 '라클라체 자이 드파인'과 노량진8구역 '아크로 리버스카이'가 잇따라 두 자릿수 청약 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공한 가운데 이번에는 노량진2구역 재개발 단지가 분양에 나선다. 노량진뉴타운이 서울 서남권 대표 신흥 주거지로 부상하면서 시장의 관심도 이어지는 모습이다.

SK에코플랜트는 이달 서울 동작구 노량진동 312-75번지 일대 노량진2 재정비촉진구역 재개발 사업을 통해 '드파인 아르티아'를 분양할 예정이라고 밝혔다.

드파인 아르티아는 지하 4층~지상 45층, 2개동, 총 404가구 규모로 조성된다. 전용면적 59~109㎡로 구성되며 이 가운데 171가구가 일반분양 물량이다. 노량진 재정비촉진구역 내에서는 처음으로 45층 초고층으로 조성되는 랜드마크 단지다.

노량진뉴타운 분양시장은 최근 흥행을 이어가고 있다. 노량진6구역 '라클라체 자이 드파인'이 평균 26.9대1 경쟁률을 기록한 데 이어 노량진8구역 '아크로 리버스카이'도 평균 19.8대1 경쟁률로 1순위 마감에 성공했다. 전용 84㎡ 분양가가 20억원 후반대에 형성됐음에도 수요가 몰리면서 노량진뉴타운의 미래가치에 대한 시장 기대감이 확인됐다는 평가다.

드파인 아르티아는 교통 여건이 강점이다. 단지 바로 앞에 지하철 7호선 장승배기역이 위치해 있으며 도보권 내 1·9호선 노량진역도 이용할 수 있다. 여의도와 용산, 서울역, 시청, 고속터미널 등 주요 업무지구 접근성이 우수하다.

교육환경도 갖췄다. 노량진초와 영화초, 영등포중·영등포고가 가깝고 숭의여중·숭의여고, 동작도서관, 노량진 학원가도 인접해 있다. 더현대 서울과 타임스퀘어, 신세계백화점, 롯데마트 등 생활 편의시설과 대형 병원 이용도 편리하다.

미래가치도 기대된다. 약 9000가구 규모로 조성 중인 노량진뉴타운은 서울 서남권 핵심 주거지로 탈바꿈하고 있다. 서울시는 옛 동작구청 부지와 노량진수산시장 부지 등을 활용한 복합개발 사업을 추진 중이며 노량진과 여의도·용산을 연결하는 수변복합거점 개발도 진행하고 있다.

단지는 45층 초고층 설계를 적용해 상층부 상당수 가구에서 한강과 남산 조망이 가능할 것으로 기대했다. 커튼월룩 외관과 스카이라운지, 프리미엄 커뮤니티 시설 등도 적용될 예정이다.

SK에코플랜트 관계자는 "노량진뉴타운 중심 입지에 위치해 교통·교육·생활 인프라를 두루 갖춘 단지"라며 "드파인 브랜드에 걸맞은 차별화된 상품성을 선보일 계획"이라고 말했다.