금융보안원, 자문위원회 전체회의 개최…"AI 해킹 대응 전략 논의"

금융보안원이 12일 서울 여의도 글래드호텔에서 보안전략·사이버대응·디지털혁신 분야 전문가들과 2026년 금융보안자문위원회 전체회의를 개최했다. /사진제공=금융보안원

금융보안원이 고도화되는 인공지능(AI) 기반 보안 위협에 대응하기 위한 금융권 보안 전략을 논의했다.

금융보안원은 12일 서울 여의도 글래드호텔에서 보안전략·사이버대응·디지털혁신 분야 전문가들과 2026년 금융보안자문위원회 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

금융보안자문위원회는 최신 금융보안 동향을 바탕으로 금융보안원의 역할과 업무 방향을 논의하는 자문기구다. 올해는 김호원 한국정보보호학회장, 박세준 티오리 대표, 박용규 한국인터넷진흥원(KISA) 디지털위협대응본부장, 정성구 법무법인 세종 변호사 등 신규 위원 4명이 위촉됐다.

김호원 자문위원장 주재로 진행된 회의에서 참석자들은 △정부 정보보호 종합대책 등 디지털 금융보안 정책 동향 △미토스(Mythos) 이슈 및 금융권 대응 전략 △금융보안원 업무 추진 방안 등을 논의했다.

정책 동향 및 보안 위협 분야에서는 정부의 제2차 정보보호 종합대책과 정보통신망법·개인정보보호법 개정안, AI기본법, 디지털자산 정책 등 법·정책 변화와 함께 초고성능 AI 해킹 위협인 미토스 대응 전략을 논의했다.

금융보안원은 △AI 기반 선제적 위협 대응 체계 구축 △AX·디지털자산 등 안전한 금융혁신 지원 △글로벌 수준의 금융권 보안역량 강화 지원 등 핵심 업무 추진 방안도 공유했다.

박상원 금융보안원장은 "고성능 AI 해킹 위협과 디지털 및 보안 관련 정책 변화가 동시에 맞물리면서 금융보안의 새로운 패러다임을 어떻게 정립하고 방어선을 구축해야 할지 깊이 고민하고 있다"며 "오늘 회의에서 제시된 전문가들의 통찰력 있는 의견들을 적극 수용해 업무 추진에 반영할 예정이며 앞으로도 자문위원회가 금융보안원의 든든한 나침반 역할을 해주길 기대한다"고 말했다.