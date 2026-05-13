중기부, 부울경에서 조선 분야 中企 미래성장기반 키운다

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 13일 경상남도 거제시 한화오션에서 열린 '부울경 미래 해양모빌리티 상생혁신 포럼'에서 참석자들과 기념촬영을 하고있다.(첫번째줄 왼쪽 세번째부터 손한국 경남지방중소벤처기업청장, 노형석 울산지방중소벤처기업청장, 이청일 부산지방중소벤처기업청장, 노용석 중소벤처기업부 제1차관)./사진=중기부 제공.

중소벤처기업부가 부산·울산·경남과 손잡고 조선 분야의 중소기업 성장을 위해 기반 마련에 나선다.

중기부는 13일 경남 거제 한화오션에서 조선분야 미래성장 기반 마련을 위해 '부울경 미래 해양모빌리티 상생혁신 포럼'을 개최했다.

이번 포럼은 중기부의 지역주력산업 개편 방향에 맞춰 조선 분야의 친환경 규제 강화와 디지털 전환에 대응하고 지역 중소기업 경쟁력 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

특히 부·울·경이 지역별 강점을 연계한 공동 협력체계를 논의하고 대·중소기업 간 상생협력을 기반으로 지역혁신 생태계 구축방안을 모색했다는 점에서 의미가 크다.

이날 포럼 참석자들은 한화오션 선박 건조 현장을 둘러본 뒤 조선산업의 미래 경쟁력 확보를 위한 협력 방안을 논의했다.

첫 번째 발제에서는 윤현규 창원대학교 교수가 '조선업 전주기 산업생태계 구축을 위한 대·중소기업 연계협력 선박 유지보수(MRO) 산업 육성'을 주제로 발표했다.

윤 교수는 친환경 선박 확대와 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위해 설계·기자재·생산·유지보수(MRO)까지 이어지는 협력형 생태계 구축 필요성을 강조했다.

이어 한화오션은 협력사 생산혁신, 환경·사회·지배구조(ESG) 대응, 기술협력 등 상생협력 주요 사례를 소개했다. 특히 단순 하도급 관계를 넘어 기술개발, 현장 실증, 생산혁신 등을 함께 추진하는 협력모델 확대 방향을 공유했다.

경남테크노파크는 '세계 1위 조선해양산업 강국 유지를 위한 동남권 대·중소기업 상생협력 지원체계 구축 방안'을 발표했다. 부산은 자율운항 기반 스마트 전환(SX), 울산은 친환경 전환(GX), 경남은 자동화 기반 디지털 전환(DX) 등 지역별 강점을 연계해 기술수요 발굴부터 기술개발·사업화까지 이어지는 협력 플랫폼 구축 방향을 제시했다.

토론에서는 친환경·스마트 조선 전환 대응, 공급망 안정화, 핵심 기자재 국산화, 숙련인력 유지 등 조선산업 경쟁력 강화를 위한 협력 방안이 논의됐다.

또 스마트공장, 공동 연구개발, 사업화, 글로벌 진출 지원 등 지원사업을 지역 협력 프로젝트와 연계해 추진하는 방안에 대한 의견도 제시됐다.

포럼에 참석한 노용석 중기부 제1차관은 "조선산업의 미래 경쟁력은 대기업과 중소기업이 함께 만드는 협력 생태계에 달려 있다"며 "중기부도 스마트공장, 연구개발, 사업화, 글로벌 진출 지원 등을 지역 협력 프로젝트와 연계해 지역 조선산업 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.