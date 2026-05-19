"4.3% 이자에 화장품도 받는다"…수협은행-아모레, 협업 적금 출시

지난 18일 서울 용산구 아모레퍼시픽 본사. 수협은행 장문호 부행장(오른쪽)과 아모레퍼시픽 김경연 e-커머스 Unit 부사장이 기념촬영하고 있다/사진=수협은행

Sh수협은행이 아모레퍼시픽과 협업해 'Sh쿠폰적금 with Amore Mall'을 출시한다. 수협은행이 비금융권의 플랫폼에서 활용할 수 있는 금융 혜택을 적용하는 임베디드 금융을 접목하는 첫 사례다.

수협은행은 오는 6월 1일부터 9월 30일까지 'Sh쿠폰적금 with Amore Mall'을 판매하며 1만 좌 한도가 소진되면 종료된다.

적금 가입 고객에게는 아모레퍼시픽의 공식 온라인 쇼핑몰인 아모레몰에서 사용할 수 있는 혜택을 제공한다.

가입부터 1년 만기 시까지 총 4차례에 걸쳐 각 기간별 혜택 달성 미션이 이행될 경우 △상품 가입 시 기프트카드 5000원권 △가입 3개월 후 설화수 증정 쿠폰 △가입 6개월 후 아모레몰 멤버십플러스 1개월(3900원 상당) 무료 이용권 △만기 시 기프트카드 5000원권 등이 제공한다.

또 최고 연 4.3%의 금리도 제공한다. 기본금리는 3.5%이며, 우대금리는 △마케팅 동의 시 0.1%p △수협은행 적금 첫 거래일 경우 0.4%p △수협은행 입출금통장에서 6회 이상 자동이체된 경우 0.3%를 제공한다.

수협은행 관계자는 "K뷰티에 관심이 큰 고객들에게 아모레몰에서 바로 사용할 수 있는 혜택과 높은 금리를 동시에 제공할 수 있게 됐다"라며 "젊은 층은 물론 다양한 신규 고객과의 접점을 강화하고, 앞으로도 금융과 라이프스타일을 접목한 다양한 임베디드 금융을 확대해나갈 계획"이라고 말했다.