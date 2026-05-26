3월말 은행 연체율 0.56%..분기말 채권정리에 전월 대비 하락

국내은행의 원화대출 연체율이 분기 말 연체채권 정리 확대 영향으로 전월보다 하락했다.

금융감독원은 지난 3월 말 국내은행 원화대출 연체율은 0.56%로 전월 말(0.62%)보다 0.06%포인트(P) 하락했다고 26일 밝혔다. 전년 동월 말 연체율인 0.53%와 비교하면 0.03%P 올랐다. 연체율은 1개월 이상 원리금 연체를 기준으로 한다.

3월 중 신규연체 발생액은 2조7000억원으로 전월 발생액 3조원보다 3000억원 줄었다. 반면 연체채권 정리 규모는 4조3000억원으로 전월(1조3000억원)보다 3조원 늘었다. 신규연체율은 0.11%로 전월(0.12%)보다 0.01%P 하락했다.

부문별로 보면 기업대출 연체율은 0.68%로 전월 말(0.76%) 대비 0.08%P 낮아졌다. 전년 동월 말과 비교하면 0.06%P 상승했다.

대기업대출 연체율은 0.22%로 전월보다 0.03%P 올랐지만 중소기업대출 연체율은 0.81%로 0.11%P 하락했다. 중소기업 중 중소법인 연체율은 0.88%로 전월보다 0.14%P 낮아졌고 개인사업자대출 연체율은 0.71%로 0.07%P 하락했다.

가계대출 연체율은 0.40%로 전월 말(0.45%) 대비 0.05%P 떨어졌다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 전월보다 0.02%P 낮아졌다. 주담대를 제외한 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.76%로 전월(0.90%) 대비 0.14%P 하락했다.

금감원은 3월 말 연체율 하락이 분기 말 연체채권 상·매각 확대 효과에 따른 측면이 있다고 평가했다. 통상 은행권 연체율은 분기 중 상승했다가 분기 말 연체채권 정리 확대로 하락하는 경향을 보인다.

금감원은 은행이 적극적인 부실채권 상·매각과 대손충당금 적립 확대 등을 통해 건전성 관리를 강화하도록 한다는 계획이다. 연체 우려 취약 차주에 대해서는 채무조정 활성화 등을 통해 채무 부담을 낮추고 부실 전이를 방지하도록 할 예정이다.