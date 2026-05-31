"발달장애인 1500명에 일자리"…우리금융, 굿윌스토어 100개로 확대

지난 29일 경기도 화성시 '굿윌스토어 밀알신영통점'. 우리금융미래재단 임직원 등이 개점식을 갖고 기념촬영을 하고있다.

우리금융그룹이 2034년까지 전국에 굿윌스토어 100개 점포를 건립해 발달장애인 1500명에게 일자리를 제공하며 장애인 자립 지원 확대에 나선다.

우리금융그룹 우리금융미래재단은 지난 29일 밀알복지재단과 함께 경기 화성시에 발달장애인 자립 지원 매장인 '굿윌스토어 밀알신영통점'을 열었다.

'굿윌스토어'는 기업과 개인이 기부한 물품을 판매한 수익으로 발달장애인을 고용하는 장애인 근로사업장이다. 밀알신영통점은 우리금융과 밀알복지재단이 함께 건립한 열네 번째 매장이다. 올해 화성을 시작으로 하남·전주 등으로 스토어를 추가로 열 계획이다.

우리금융은 2034년까지 총 300억원을 지원해 전국에 굿윌스토어 100개 점포를 건립하고, 발달장애인 1500명에게 일자리를 제공할 예정이다. 지난해에도 지방 거주 발달장애인의 고용 기회 확대를 위해 지난해 울산·대구·청주 등에 굿윌스토어를 개점했으며, 여주에는 우리은행 영업점과 굿윌스토어를 결합한 점포 '굿윌브랜치'를 열었다.

우리금융미래재단은 우리은행 ATM 코너에 '굿윌기부함'을 설치·운영하고 있다. 우리WON뱅킹 앱의 '굿윌스토어 물품 기부' 서비스를 통해 비대면 기부도 가능하다. 기부 물품을 판매한 수익은 발달장애인 일자리 창출에 활용되며 기부자는 연말정산 세액공제 혜택도 받을 수 있다.

신건우 우리금융미래재단 대리는 "경기지역 발달장애인들에게 안정적인 일자리를 제공할 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 굿윌스토어를 지속 확대해 발달장애인들이 지역사회에서 건강한 구성원으로 자립할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.