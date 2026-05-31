LG유플러스, 사내 업무망 'Wi-Fi 7' 전환…전사 단일 네트워크 구축

LG유플러스는 사내 무선망을 차세대 표준 'Wi‑Fi 7'으로 전환하고, 인증 방식과 네트워크 구조를 전면 개편한다고 31일 밝혔다. 이번 전환은 전사 단일 네트워크 환경을 구축해 임직원의 업무 생산성과 이동성을 높이기 위한 것이다. 사진은 서울 용산사옥에 설치된 Wi-Fi 7 공유기/사진=LG유플러스

LG유플러스(17,270원 ▲1,140 +7.07%)가 사내 무선망을 차세대 표준 '와이파이(Wi‑Fi) 7'으로 전환하고 인증 방식과 네트워크 구조를 전면 개편한다고 31일 밝혔다. 이번 전환은 전사 단일 네트워크 환경을 구축해 임직원의 업무 생산성과 이동성을 높이기 위한 것이다.

이번 전환은 다중 주파수 동시 연결(Multi‑Link Operation)과 초광대역 채널(320 ㎒) 등 Wi‑Fi 7 기술을 적용해 구현했다.

이를 통해 임직원은 여러 명이 동시에 접속하는 환경에서도 화상회의, 클라우드 업무, 대용량 데이터 전송을 안정적으로 수행할 수 있게 된다. 사무실 내 인원이 많아도 속도 저하나 연결 끊김 없이 업무를 이어갈 수 있는 것이 특징이다.

또한 무선 성능 향상으로 유선 네트워크 의존도가 낮아지면서, 좌석 이동이나 공간 재배치가 자유로운 스마트오피스 환경 구축에도 도움이 될 것으로 기대된다.

기존에는 접속 시마다 별도 프로그램을 실행해 로그인해야 했지만, 인증서 기반 자동 접속 체계를 도입해 별도 로그인 없이 사내망에 자동 연결된다.

사옥 방문자를 위한 전용 무선망을 별도로 구축해 외부 고객과의 회의 시 인터넷 접속 불편을 해소하는 등 협업 환경도 개선했다.

네트워크 구조를 전면 개편했다. LG유플러스는 무선 인증 체계와 IP 할당 시스템(DHCP)을 통합해 사옥별로 분리 운영되던 네트워크를 전사 단일 IP 체계로 전환했다. 이에 따라 임직원이 사옥 간 이동하더라도 네트워크 재인증 없이 동일한 환경에서 업무를 이어갈 수 있게 된다.

무선 네트워크 인프라는 중앙 데이터센터 기반으로 구축됐다. 올해는 용산·마곡·상암 사옥에 우선 적용되며, 향후 전국 사옥으로 확대될 예정이다. 또 무선 장비(AP)와 전원 공급 장비를 추가 설치하면 지역 사업장까지 동일한 환경으로 확장할 수 있도록 설계됐다.

곽효신 LG유플러스 아키텍처Lab장은 "Wi‑Fi 7 전환은 단순한 네트워크 속도 개선이 아니라 업무 환경을 무선 중심으로 바꾸는 인프라 혁신"이라며 "AI·클라우드 기반 업무 환경에 맞는 네트워크 경쟁력을 지속 강화해 나갈 것"이라고 말했다.