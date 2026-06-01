매년 연금액 58만원↑… iM라이프, 연금시장 '초격차' 강화

iM라이프가 보증형 연금 시장에서 초격차 경쟁력 확보에 나섰다.

iM라이프는 주력 보증형 변액연금 3종인 'iM스타트PRO·마스터PRO·트래블PRO변액연금보험'의 연금 기능을 대폭 강화해 개정 출시했다고 1일 밝혔다.

이번 개정의 핵심은 연금 본연의 기능을 고도화해 고객이 노후에 실제로 받는 연금액을 기존 상품 대비 9% 이상 높인 점이다. 인플레이션 장기화 환경에서 노후 자산의 실질 구매력을 보전하고 더 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있도록 돕기 위한 것이다. 특히 오래 살수록 연금을 계속 지급받는 종신형 구조로 보다 많은 연금 수령을 원하는 고객 니즈를 적극적으로 반영했다.

예를 들어 40세 남성이 'iM마스터PRO변액연금'에 가입해 월 30만원씩 10년간 납입하고 70세에 연금을 개시하면 매년 연금액은 기존 대비 58만원 증가한 704만원이다. 장기 생존할수록 누적 연금 혜택이 한층 커지는 구조를 통해 실질적인 노후 구매력을 보전할 수 있다.

이번 개정은 단발성 상품 출시를 넘어 iM라이프가 추진해 온 연금 상품 경쟁력 제고 전략의 일환이다. iM라이프는 지난해 6월 보증형 변액연금보험을 생애주기별 맞춤형 라인업(스타트·마스터·트래블PRO)으로 세분화해 선보였다.

이후 최저 계약자적립액 보증 기능을 탑재한 '플러스(Plus)PRO연금보험'을 출시하며 연금 시장 내 입지를 넓혔다. iM라이프는 이번 개정으로 경쟁사와의 격차를 벌리고 보증형 연금 시장에서 압도적인 '초격차' 경쟁력을 확고히 하겠다는 전략이다.

곽찬희 iM라이프 영업전략본부장은 "상품 출시 단계에 머무르지 않고, 고객이 노후에 실질적으로 더 많은 연금 혜택을 누릴 수 있도록 고민한 결과가 이번 개정안"이라며 "앞으로도 iM라이프는 고객의 든든한 노후를 지원하는 파트너로서 연금 솔루션을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.