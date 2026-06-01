"지금이야!"...교보생명 광화문글판 여름편, 시인 메리 올리버 발췌

교보생명 광화문글판 여름편 문안./사진제공=교보생명

"동그랗게 말린 밝은 잎들이 속살거리지. 지금이야!"

교보생명이 광화문글판 여름편 문안으로 미국 대표 시인 메리 올리버의 시 '마지막 날들'의 문구를 발췌했다.

메리 올리버는 열네 살 때부터 시를 쓰기 시작해 1984년 시집 '미국의 원시'로 퓰리처상을, 1992년 시선집 '기러기'로 전미도서상을 수상하며 미국 문단을 대표하는 거장으로 자리매김했다. 2019년 세상을 떠나기 전까지 매일 숲을 거닐며 세밀한 시선과 감각적인 묘사로 자연의 아름다움을 시로 써 내려갔다.

이번 문안은 동그랗게 말린 어린잎이 피어나는 순간을 감각적으로 묘사하고 있다. 작은 잎사귀가 피어나는 순간조차 치열한 노력과 용기가 필요한 것처럼 자신의 가능성을 믿고 과감히 도전할 때 우리의 삶도 활짝 피어날 수 있다는 격려와 응원의 메시지를 담았다.

글판 디자인은 청량한 여름의 생명력을 직관적이고 서정적인 일러스트로 표현해 눈길을 끈다. 푸르고 싱그러운 다섯 갈래의 잎사귀 줄기에 걸터앉은 어린아이가 푸르른 나비를 바라보는 모습을 통해 다가오는 미래를 향한 설렘과 희망을 시각적으로 산뜻하게 담아냈다.

특히 광화문글판 우측 하단의 QR코드를 스캔하면 광화문글판 공식 인스타그램 채널로 연결돼 문안의 의미와 작가 소개, 이벤트 등 다양한 콘텐츠를 한눈에 살펴볼 수 있다.

교보생명 관계자는 "이번 여름 편은 푸른 잎사귀가 단단한 껍질을 깨고 나오듯 시민들이 스스로의 가능성을 믿고 당당하게 나아가길 바라는 마음을 담았다"며 "가만히 있어도 숨이 턱 끝까지 차오르는 무더운 계절이지만 올여름이 내 안의 새로운 도전을 시작하는 활기찬 시간이 되기를 응원한다"고 말했다.

광화문글판은 1991년부터 36년간 시민들에게 희망과 사랑의 메시지를 전해오고 있다. 이번 여름 편은 8월 말까지 석 달간 광화문 교보생명빌딩과 강남 교보타워, 제주 사옥 등에 걸린다.