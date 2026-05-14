야놀자, 인도 호스피탈리티 기업 인수…"중동·동남아 공략 속도"

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트래블 테크 기업 야놀자의 엔터프라이즈 솔루션 자회사 야놀자클라우드솔루션(YCS)이 인도 기반의 호스피탈리티 솔루션 기업 '인키'(InnKey)를 인수했다고 14일 밝혔다.

인키는 프런트 오피스, F&B, 재무, 고객 경험 관리 등을 단일 플랫폼으로 통합해 제공한다. 현재 인도 및 주요 신흥 시장을 대상으로 500개 이상의 호텔 운영을 지원 중이다.

YCS는 인키의 솔루션 라인업과 결합해 중소형 숙소부터 글로벌 대형 호텔 체인까지 아우르는 통합 솔루션 경쟁력을 강화할 계획이다. 특히 중대형 호텔 및 글로벌 호텔 그룹에 최적화된 엔터프라이즈 솔루션을 기반으로 운영 효율성과 고객 경험 혁신을 동시에 지원한다.

예약·운영·고객 응대 등 호텔 운영 전반의 효율성을 높이는 동시에 AI 기반의 지능형 운영 환경 구축을 통해 차세대 호스피탈리티 운영 체계를 고도화한다는 구상이다.

아울러 글로벌 엔터프라이즈 호스피탈리티 시장에서의 경쟁력을 한층 강화하고, 중동 및 동남아시아 등 글로벌 시장 확장에도 속도를 낸다는 목표다.

이준영 야놀자 엔터프라이즈 솔루션 부문 대표는 "야놀자는 AI를 호텔 운영 전반의 혁신에 활용하고 있다"며 "여행 사업자의 운영 환경을 AI 기반으로 효율화 및 자동화해 현장의 직원들이 고객 이용 경험 향상에 보다 집중할 수 있도록 지원할 것"이라고 했다.

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