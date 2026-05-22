美국무 "이란 호르무즈 통행료 추진 땐 외교적 합의 불가능"

마코 루비오 미국 국무장관이 지난 12일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 중국으로 떠나기 전 도널드 트럼프 대통령을 기다리고 있다. /워싱턴DC 로이터=뉴스1 /사진=(워싱턴DC 로이터=뉴스1) 김지완 기자

마코 루비오 미국 국무장관이 21일(현지시간) "이란이 호르무즈 해협 통행료 징수를 추진한다면 외교적 합의는 불가능해질 것"이라고 밝혔다. 루비오 장관은 이날 북대서양조약기구(NATO·나토) 외무장관 회의 참석차 스웨덴으로 출국하기 전 취재진과 만나 "국제사회가 반대하고 있다"며 이같이 말했다.

이란이 페르시아만 해협청을 신설하고 통제해역을 설정하는 등 호르무즈 해협 통제를 공식화하고 통항 수수료를 부과할 조짐을 보이자 재차 경고하고 나선 것이다. 루비오 장관은 "현재 유엔에 관련 결의안이 있고 우리는 이를 유엔 안전보장이사회에 상정하려 한다"며 "이 결의안에는 안보리 역사상 가장 많은 100개국 이상이 참여하고 있다"고도 말했다.

이란과의 종전 협상에 대해선 이날 중재국인 파키스탄 측이 이란을 방문할 예정이라고 들었다며 "상황을 더 진전시키는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "몇몇 좋은 신호가 있지만 지나치게 낙관하고 싶지도 않다"며 "며칠 동안 어떤 일이 벌어질지 지켜보자"고 밝혔다.

또 나토 외무장관회의에서 이란 전쟁 중 일부 회원국이 미국의 협조 요청을 거절한 데 대해 문제를 제기하겠다고 밝혔다. 루비오 장관은 "나토가 미국에 이익이 되는 것은 중동이나 다른 지역에서 비상사태가 발생했을 때 군사력을 투사할 수 있게 해주는 기지를 제공하기 때문"이라며 "스페인 같은 나라들이 우리에게 기지 사용을 거부한다면 왜 나토에 가입해 있어야 하냐"고 말했다.

최근 미국이 쿠바 혁명 주역이자 막후 실권자인 라울 카스트로 전 대통령을 기소하는 등 쿠바에 대한 강경 조처를 취한 것과 관련해선 "이건 국가 건설이 아니다"라며 "우리는 미국 국가 안보와 직접 관련된 문제를 다루는 것"이라고 밝혔다. 이어 "쿠바는 우리 해안에서 불과 90마일(약 145㎞) 떨어져 있다"며 "쿠바가 실패한 국가로 치닫고 있는데 그곳에서 발생하는 이주 위기나 폭력, 불안정성은 미국에 직접적 영향을 미친다"고 주장했다.