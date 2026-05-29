콜로세움, 美 '콜랩LA'와 맞손…K-브랜드 미국 진출 원스톱 지원

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클로이 전(Chloe Chun) 콜랩LA 대표(왼쪽)와 장진수 콜로세움코퍼레이션 미국법인 대표(오른쪽)가 28일(현지시간) 미국 캘리포니아주 콜랩 사무실에서 전략적 업무협약(MOU) 체결 후 악수하고 있다./사진제공=콜로세움코퍼레이션

물류 DX(디지털 전환) 기업 콜로세움코퍼레이션(콜로세움)이 미국 현지 K-브랜드 마케팅·리테일 플랫폼 콜랩LA와 손잡고 K-브랜드의 미국 시장 진출 지원에 나선다.

29일 콜로세움은 자사의 미국법인이 콜랩LA와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 마케팅, 리테일 테스트, 팝업스토어 운영, 판매, 물류, 풀필먼트까지 미국 진출 전 과정을 하나로 연결한 '원스톱 글로벌 지원 체계'를 구축한다.

최근 미국 내 K-컬처에 대한 관심이 높아지고 있지만 중소 K-브랜드는 여전히 높은 인플루언서 마케팅 비용, 까다로운 리테일 입점 조건, 복잡한 물류·통관 절차 등으로 현지 시장 진출에 어려움을 겪고 있다.

이번 양사의 협력을 통해 K-브랜드는 미국 현지 마케팅 기획부터 판매, 유통, 풀필먼트까지 전 과정을 통합 지원받을 수 있게 된다. 이를 통해 단순 홍보를 넘어 현지 판매 데이터와 소비자 반응, 크리에이터 콘텐츠, 오프라인 현장 피드백 등을 확보하며 미국 시장 적합성을 검증할 수 있을 것으로 보인다.

콜랩LA는 100개 이상의 K-브랜드와 2000여명의 인플루언서 네트워크를 기반으로 미국 현지에서 브랜드 팝업, 세미나, 워크숍, 크리에이터 교육, 리테일 테스트 등을 운영해왔다. 소비자와 크리에이터, 업계 관계자가 브랜드를 직접 체험하고 소통할 수 있는 오프라인 중심의 커뮤니티 마케팅 역량을 보유하고 있다는 평가다.

콜로세움은 LA 지역 K-뷰티 브랜드 전문 풀필먼트 센터를 중심으로 크로스보더 물류, 통관, 이커머스 풀필먼트, 라스트마일 배송 등 미국 시장 진출에 필요한 물류 인프라를 제공하고 있다.

양사의 첫 협력 사업은 다음 달 18일부터 20일까지 미국 텍사스주 댈러스에서 열리는 K-뷰티 팝업 행사다. 약 232㎡ 규모로 진행되는 이번 행사에는 12개 K-뷰티 브랜드가 참여할 예정이다. 현지 크리에이터와 바이어, 소비자를 연결하는 비즈니스 플랫폼 역할을 수행하며, 콜로세움은 상품 입고부터 현장 재고 관리까지 팝업 운영 전반의 물류 프로세스를 담당한다.

양사는 앞으로 댈러스를 비롯한 미국 주요 도시로 사업 범위를 확대하고, K-뷰티뿐 아니라 K-푸드, K-웰니스 등 다양한 분야로 지원 서비스를 넓혀 나갈 계획이다.

장진수 콜로세움 미국법인 대표는 "미국 내 K-컬처에 대한 관심이 높아진 만큼 경쟁도 빠르게 치열해지고 있다"며 "브랜드들이 한정된 예산 안에서도 효율적으로 미국 시장에 진입하고 성장할 수 있도록 마케팅부터 물류까지 통합 지원하는 파트너 역할을 해나가겠다"고 말했다.

한편 콜로세움은 AI(인공지능) 기반 물류 운영 플랫폼을 통해 국내외 풀필먼트와 크로스보더 물류 서비스를 제공하는 물류 DX 전문기업이다.

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