보스반도체, 인텔·삼성 파운드리 출신 홍하오 전략고문 선임

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홍하오 보스반도체 신임 전략고문/ 사진=홍하오 고문 SNS

차량용 AI(인공지능) 반도체 설계 스타트업 보스반도체가 제품 경쟁력 강화와 글로벌 시장 확장을 위해 홍하오 전 인텔 파운드리 사업부 수석부사장을 전략고문으로 영입했다고 29일 밝혔다. AMD 출신의 데이비드 버넷 에이아이엔 대표에 이은 두 번째 전략고문 선임이다.

홍 신임 고문은 반도체 설계와 파운드리 사업, 글로벌 고객 협력 분야에서 30년 이상의 경력을 보유한 업계 전문가다. 지난 4월까지 인텔 파운드리 사업부에서 수석부사장을 역임하며 글로벌 고객 협업과 사업 개발을 총괄, 인텔 파운드리 사업 확대를 이끌었다.

이전에는 삼성전자 북미 파운드리 사업 총괄을 맡아 사업 전략, 마케팅, 고객 엔지니어링, 파운드리 생태계 구축 등을 주도했다. 또 삼성 시스템 LSI 사업부에서는 ARM 기반 모바일 및 데이터센터용 고성능·저전력 SoC(시스템온칩) 개발을 이끌며 기술 경쟁력을 끌어올렸다.

홍 고문은 글로벌 고객사와의 전략적 파트너십 구축, 첨단 SoC·ASIC(주문형반도체) 개발, 반도체 비즈니스 확대 경험을 두루 갖춘 전문가로 평가받고 있다. 특히 파운드리 운영과 반도체 IP(설계자산), 고객 지원 분야에 대한 경험을 바탕으로 보스반도체의 차세대 AI 반도체 전략과 글로벌 고객 네트워크 확대에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

채정석 보스반도체 전략마케팅실 부사장은 "홍하오 고문은 글로벌 파운드리 사업 전략과 첨단 반도체 개발 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 인물"이라며 "글로벌 고객 및 반도체 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 보스반도체의 AI 반도체 경쟁력 강화와 글로벌 사업 확대에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

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