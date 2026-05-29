아이넥스, '에나드 캐드엑스' 의료진 숙련도 편차 완화 입증

소화기학 국제학술지(Gut and Liver)에 게재된 '에나드 캐드엑스' 활용 임상연구 결과/사진 제공=아이넥스

아이넥스코퍼레이션(대표 이항재, 이하 아이넥스)은 AI(인공지능) 대장내시경 진단 보조 소프트웨어(에나드 캐드엑스, ENAD CADx)가 내시경 의사의 진단 정확도에 미치는 영향을 검증한 다기관 연구 결과를 공개했다고 29일 밝혔다. 이번 연구는 소화기학 국제학술지 '거트앤리버'(Gut and Liver)에 등재됐다.

연구는 서울대학교병원 강남센터, 서울대학교병원, 부산대학교병원, 인제대학교 부산백병원 등 4개 기관의 내시경 의사 35명이 참여했다. 참가자는 경험 수준에 따라 숙련된 전문가, 전문가, 초보자 그룹으로 분류됐으며 협대역영상(NBI) 동영상 클립으로 구성된 100개의 대장 병변을 '에나드 캐드엑스' 보조 유무에 따라 두 차례 평가했다.

연구 결과, 에나드 캐드엑스 보조 시 3초 이내 즉각 판단인 '고확신도 진단' 정확도가 78.3%에서 89.8%로 11.5%포인트(p) 상승했다. 평균 의사결정 시간도 3.3초에서 2.8초로 단축됐다. 특히 초보 내시경 의사 그룹에서 효과가 높았다. 초보자 그룹의 고확신도 진단 정확도는 74.1%에서 88.8%로 14.7%p 올랐고, 평가자 간 진단 일치도도 유의하게 증가했다. 연구팀은 에나드 캐드엑스가 경험에 따른 진단 품질 편차를 줄이는 도구로 기능할 수 있다고 분석했다.

에나드 캐드엑스는 병변을 △선종·신생물 △과형성 용종 △평평한 톱니 모양 병변(SSL) 등 3개 유형으로 실시간 진단하는 AI 대장내시경 진단 보조 소프트웨어다. 2025년 9월 대장내시경 AI 분야 최초로 혁신의료기기 통합심사를 통과했으며, 올해 1월부터 종합병원 및 상급종합병원 대상 혁신의료기술 비급여 청구가 가능해졌다.

이항재 아이넥스 대표는 "이번 연구로 에나드 캐드엑스가 진단 정확도를 높여 내시경 검사 품질 상향에 기여한다는 점을 입증했다"며 "임상 연구를 지속해 글로벌 시장에서 신뢰받는 내시경 AI 솔루션으로 자리매김하겠다"고 말했다.