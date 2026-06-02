블로믹스, 포트리스3 블루 구글플레이 스토어 인기 1위 달성

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블로믹스는 씨씨알(CCR)이 개발한 신작 슈팅 게임 포트리스3 블루가 구글플레이 스토어 인기 게임 순위 1위를 기록했다고 2일 밝혔다.

포트리스3 블루는 출시 하루 만인 지난달 29일 애플 앱스토어 인기 게임 순위 2위를 기록한 데 이어 지난 1일 구글플레이 스토어 인기 게임 순위 1위에 올랐다.

포트리스3 블루는 지난달 28일 구글플레이와 애플 앱스토어를 통해 모바일 버전을 출시하고 정식 서비스를 시작했다. 특히 지난해 12월 사전예약자 100만 명을 돌파하며 출시 전부터 높은 관심을 모은 바 있다.

포트리스3 블루는 PC와 모바일에서 함께 즐길 수 있는 크로스 플랫폼 게임으로 포격 게임 장르를 대표하는 포트리스 IP(지식재산권) 기반의 30주년 기념작이다. 특히 시리즈 최고 인기작으로 꼽히는 포트리스2 블루의 감성과 전투 시스템을 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.

이용자는 실시간 전투 중심의 '리얼타임 모드'와 전략적인 플레이를 즐길 수 있는 '턴 모드' 등 다양한 전투 콘텐츠를 경험할 수 있다. 또한 개인전과 클랜전을 기반으로 상시 운영되는 '프로리그' 시스템을 도입해 이용자 간 경쟁의 재미를 강화했다.

윤석호 씨씨알 CP는 "포트리스3 블루에 보내주신 이용자 여러분의 관심과 성원에 감사드린다"며 "앞으로도 다양한 콘텐츠 업데이트와 안정적인 서비스 운영을 통해 오랫동안 즐길 수 있는 게임이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

포트리스3 블루에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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