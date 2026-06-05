우주산업 동향 보고 투자·협업 제안…K-우주 비즈매칭 장 열렸다

[이 기사에 나온 스타트업에 대한 보다 다양한 기업정보는 유니콘팩토리 빅데이터 플랫폼 ‘데이터랩’에서 볼 수 있습니다.]

K-우주포럼 홈페이지

대한민국 우주산업 생태계의 협력을 이끌기 위해 출범한 'K-우주포럼' 공식 홈페이지(K-SPACEFORUM.com)가 우주산업 관련 기사 모아보기 코너를 추가했다. 우주산업과 관련된 기사들을 한 곳에서 확인하고 '협업 매칭'까지 지원해 구성원들 간 협력을 가속화한단 구상이다.

신설된 '우주 뉴스' 코너에서는 머니투데이와 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리에 보도된 국내외 우주산업 동향과 주요 이슈, 포럼 회원사들의 소식 등을 전달한다. 우주산업 종사자들에게 꼭 필요한 뉴스들만 한 곳에서 종합해 보여줘 편리성을 높였다.

회원사간 비즈니스 매칭 기능과도 시너지를 낼 수 있을 것으로 보인다. K-우주포럼 홈페이지는 우주산업 구성원들이 실질적 비즈니스 매칭을 할 수 있도록 '협업/투자 문의하기' 기능을 전면에 내세웠다. 기술 제휴, 비즈니스 파트너십 구축, 투자 유치 등 다양한 협력을 상시 제안할 수 있도록 만든 창구다.

매칭은 머니투데이 기자들이 직접 참여해 성사율을 높인다. 머니투데이에서 우주산업계, 스타트업, 벤처캐피탈(VC) 출입 기자들이 직접 1차 검토를 진행하며, 협업 문의 내용과 대상이 적절한 경우 직접 매칭을 주선하게 된다. 사전 접점이 없는 상대와도 매칭 성사율을 높여준다는 취지다.

홈페이지는 유니콘팩토리가 운영 중인 빅데이터 플랫폼 '데이터랩'과도 연동시켜 각 우주기업 및 VC들의 기술 및 재무 정보를 확인할 수 있게했다. 데이터랩은 2만6000여개의 국내 스타트업들의 조직현황, 기술정보, 경영성과, 관련뉴스 등 세부 정보를 모아놓은 플랫폼이다.

앞서 K-우주포럼은 머니투데이의 스타트업 미디어 플랫폼 '유니콘팩토리'와 우주산업 전문위원단이 주축이 돼 올해 2월 발족했다. K-우주포럼은 홈페이지를 통해 기술·자본·정책·시장을 아우르는 국내 대표 뉴스페이스 플랫폼으로 자리매김할 계획이다.

[머니투데이 스타트업 미디어 플랫폼 유니콘팩토리]