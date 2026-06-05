트래블월렛, '디지털 자산도 카드처럼' 결제 변환 기술 특허 등록

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외환 결제 핀테크 기업 트래블월렛이 QR, 바코드 등 디지털 인증 정보를 기존 카드 결제망에서 처리할 수 있도록 하는 결제 처리 변환 기술에 대한 특허를 등록했다고 5일 밝혔다.

이번에 등록한 특허는 모바일 앱에서 생성된 디지털 형태의 결제 인증 정보를 기존 카드 결제 방식으로 변환해 처리하는 기술이다. 사용자가 결제 정보를 제시하면 시스템이 사용자를 식별해 일회성 임시 카드번호를 생성한다. 오프라인 가맹점의 기존 카드 단말기는 이를 일반 카드 결제와 동일하게 인식해 처리하는 방식이다.

해당 기술은 QR코드와 바코드를 비롯해 다양한 형태의 디지털 코드와 무선 신호 기반 인증에 적용할 수 있다. 더 나아가 지문, 홍채, 안면, 음성 등 생체정보를 활용한 결제 서비스로도 확장이 가능하다.

기존 간편결제 서비스는 결제 방식마다 서로 다른 처리 구조를 가져 새로운 서비스 도입 시 가맹점마다 별도의 인프라나 단말기 교체가 필요했다. 하지만 트래블월렛의 기술을 활용하면 별도의 결제망 구축 없이 기존 카드 결제 인프라를 그대로 활용해 새로운 결제 수단을 수용할 수 있다. 이는 가맹점의 도입 비용과 운영 부담을 대폭 낮추고 소비자가 기존 환경에서 다양한 디지털 결제를 이용할 수 있도록 편의성을 높인다.

트래블월렛은 이번 특허를 통해 디지털 자산과 기존 결제 인프라를 연결하는 기술적 기반을 다졌다. 현재의 간편결제를 넘어 향후 스테이블코인, 토큰증권(STO), 실물연계자산(RWA) 등 다양한 디지털 자산을 실생활 결제 영역으로 끌어오겠다는 구상이다.

최근 글로벌 금융시장이 스테이블코인과 토큰화 자산을 중심으로 재편되고 있으나 소비 현장에서 실제로 결제 수단으로 활용되는 사례는 제한적이다. 트래블월렛은 이 같은 한계를 극복하고 디지털 자산 전반을 저장·관리·활용하는 차세대 '디지털 월렛' 생태계를 구축해 글로벌 결제 인프라 기업으로 도약한다는 계획이다.

김형우 트래블월렛 대표는 "이번 특허는 간편결제와 기존 카드 결제망을 연결하는 동시에 향후 다양한 디지털 자산을 실생활 결제로 연결하는 기반 기술이라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로 스테이블코인과 토큰화 자산 등 새로운 형태의 디지털 자산 영역에서도 누구나 일상에서 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 결제 인프라를 지속 고도화하겠다"고 말했다.

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