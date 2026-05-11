[컨콜] 롯데에너지머티 "말레이시아 전지박 5공장 내달 가동 예정"

롯데에너지머티리얼즈 CI./사진=롯데에너지머티리얼즈

롯데에너지머티리얼즈(61,200원 ▼5,700 -8.52%)는 11일 열린 2026년 1분기 실적발표 설명회에서 "전지박 수요 증가에 대응하기 위해 오는 7월 말레이시아 5공장을 가동할 예정"이라며 "내년 초 가동을 목표로 6공장 시가동 준비도 차질 없이 진행 중으로 지난 2년간 수율과 원가 구조를 대폭 개선하고 있는 '라이즈 업' 프로젝트 성과가 이제서야 빛을 보고 있다"고 밝혔다.