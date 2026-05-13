LG엔솔, K배터리 미래 이끌 유망 중소벤처기업 발굴 나서

LG에너지솔루션(417,000원 ▼25,000 -5.66%)은 중소벤처기업진흥공단(중진공)과 함께 'K배터리 생태계 강화 오픈 이노베이션' 프로그램을 추진한다고 13일 밝혔다.

공모 분야는 △공정 불량 검출 기술 △배터리 상태 실시간 진단 예측 시스템 △차세대 공정 및 설비 기술 △배터리 셀 저항 감소 기술 등 총 4개 분야다.

LG에너지솔루션과 중진공은 기술 차별성(난이도·독창성 등) 및 완성도(실제 제품화 및 공정 적용 가능성), 시너지(미래 성장 잠재력) 등을 종합적으로 평가해 최종 기업을 선정한다.

최종 선정된 기업은 LG에너지솔루션과 PoC(기술검증) 및 지분투자 등 공동 사업 추진 기회가 주어진다. 또 중진공 이사장 표창과 함께 '지역선도기업 대출 매칭' 등 다양한 정책 프로그램이 지원될 예정이다.

양 기관은 이번 협력을 통해 대기업의 기술 수요와 중소벤처기업의 혁신 솔루션을 연결하고, 민·관 협력 기반의 동반성장 모델을 구축한다는 계획이다.

신청 기간은 이날부터 내달 12일 오후 6시까지다. 중진공 홈페이지를 통해 공고문을 확인한 후 전용 이메일로 신청하면 된다.

반정식 중진공 지역혁신이사는 "앞으로도 대, 중소기업 간 상생협력의 가교 역할을 충실히 수행하여 지역 경제의 활력을 제고하고 신산업 생태계를 공고히 하겠다"고 했다.

김제영 LG에너지솔루션 CTO(최고기술책임자)는 "배터리 산업은 기술 경쟁의 속도가 매우 빠른 만큼 외부 혁신과의 협력이 필수적"이라며 "오픈 이노베이션을 통해 국내 유망 중소벤처기업과 국내 배터리 산업 기반을 강화하고 글로벌 시장 주도권을 확보할 것"이라고 말했다.