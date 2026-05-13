CJ대한통운, 1분기 영업익 921억원…전년비 7.9% 증가

CJ대한통운(92,400원 ▼2,400 -2.53%)은 연결재무제표 기준 올해 1분기 매출과 영업이익이 각각 3조2145억원, 921억원으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다. 전년 동기와 비교해 매출은 7.4%, 영업이익은 7.9% 증가했다.

사업별로 살펴보면 택배 부문은 전년동기대비 10.5% 늘어난 9678억원의 매출을 올렸다. 지난해 출시한 끊김 없는 배송 '매일오네(O-NE)' 서비스 효과에 힘입어 물량이 증가한 영향이다. 같은 기간 영업이익은 경쟁력 강화를 위한 재투자 집행, 운영원가 반영 시점 차이 등 요인으로 전년과 비슷한 342억원을 기록했다.

계약물류(CL, Contract Logistics) 부문은 신규 수주 지속으로 매출이 성장했지만 항만 등 일부 산업군별 물량 감소로 수익성은 둔화했다. 이에 따라 CL 부문 매출은 전년 동기보다 4.9% 늘어난 8533억원, 영업이익은 9.5% 감소한 360억원으로 각각 집계됐다.

글로벌사업부는 매출 1조1694억원, 영업이익 177억원을 각각 기록했다. 전년 1분기와 비교해 매출은 2.3%, 영업이익은 52.6% 각각 증가했다. 미국과 이란 간 전쟁 등에 따른 운임 변동성 확대에도 대형 수주 기반 전략 국가 수익 증가, 초국경물류(CBE, Cross Border Ecommerce) 물량 확대로 외형 성장과 손익 증가를 함께 이뤄냈다.