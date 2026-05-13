대웅제약, 이노보테라퓨틱스와 '염증성 장질환' 신약 개발 착수

대웅제약 박성수 대표(사진 왼쪽)와 이노보테라퓨틱스 박희동 대표가 라이선스 인 계약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다./사진=대웅제약

대웅제약(142,000원 ▼2,900 -2%)이 이노보테라퓨틱스와 차세대 염증성 장질환 치료제 'INV-008'에 대한 기술도입(라이선스인) 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 총계약 규모는 선급금 65억원과 임상 단계별 조건부 지급금(마일스톤) 6560억원을 포함해 약 6625억 원이다.

INV-008은 점막 치유 유도를 목표로 설계된 경구용 치료제다. 장 점막 재생에 관여하는 물질(PGE2)의 분해를 막아 체내 유지 시간을 늘리는 방식으로 작용한다. 전임상 단계에서 점막 재생 촉진과 염증 개선 효과를 확인했으며, 안전성 측면에서 긍정적인 결과를 얻어냈다.

박성수 대웅제약 대표는 "이번 계약은 초기 임상부터 개발 방향을 함께 주도하고 글로벌 상업화까지 책임지는 전략적 파트너십"이라며 "INV-008이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 혁신 신약으로 자리 잡을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

염증성 장질환은 크론병과 궤양성 대장염 등을 포함하는 만성 난치성 질환으로, 복통, 설사, 혈변 등이 반복돼 환자의 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 대웅제약은 "이번 계약은 면역 억제 중심의 염증성 장질환 치료에서 손상된 장 점막의 구조와 기능을 회복시키는 차세대 치료 영역으로 신약 파이프라인을 확장했다는 점에서 의미가 있다"고 했다.